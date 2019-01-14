冷凍魚航空包裹藏「5隻活體小鱷魚」！寄件電話成空號

▲5隻小鱷魚目前已經被交由相關單位照顧。（圖／翻攝自星報）



國際中心／綜合報導

馬來西亞機場控股貨運部門2日在詩巫機場發現，有2件原本要寄往吉隆坡的冷凍魚貨包裹內，竟藏了5隻活體小鱷魚，機場貨運部門發現後，拒絕執行配送，要求快遞公司取回包裹。快遞公司收回包裹後，曾經嘗試聯絡寄件人，但卻發現寄件人的姓名、地址以及電話都是假的。目前5隻小鱷魚以交給詩巫砂州林業機構辦公室照顧。

根據《星報》報導，快遞公司表示，交寄包裹的男子當天獨自帶著2件包裹到場，並稱要寄到吉隆坡去，內容物則為「冷凍鮮魚」。快遞公司不疑有他完成收件後便開始派件，沒想到當包裹被運往機場中繼時，卻被機場人員察覺有異，打開後更是在裡面發現5隻活生生的小鱷魚。

詩巫機場工作人員馬上聯絡快遞公司將包裹取回，而快遞公司拿回包裹後，原想要聯絡寄件男子將包裹拿回，沒想到卻發現寄件人姓名、地址以及電話等資訊全是假的。為了保障小鱷魚們的安全，快遞公司只好趕快聯絡相關單位，將鱷魚交給詩巫砂州林業機構照顧。

據悉，被藏在包裹內的鱷魚是砂州鱷魚，為1998年野生動物保護法內受保護的物種，禁止被獵捕、殺害、養殖、販售或者食用，違反相關法律者最高可被處以1萬令吉罰款與1年有期徒刑。詩巫砂州林業機構執行長佐基比利表示，感謝砂州關稅局與快遞公司的協助，讓受保護物種免除被偷運出的命運。