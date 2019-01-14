竹市議會將提案制訂公投自治條例　34人即可提案

▲新竹市議會將提案制訂公投自治條例，新竹市民依法只要34人共同提案，符合提案規定，並且獲得3383人連署，就可以成立公投案。（圖／新竹市議會提供）



記者陳凱力／新竹報導

有鑑於公民意識抬頭，公民投票這幾年逐漸被民眾所接受，新竹市議會在本屆(第10屆)第一次的臨時會，將主動提案制定新竹市公民投票自治條例草案，預計本會期通過之後，新竹市民依法只要34人共同提案，符合提案規定，並且獲得3383人連署，就可以成立公投案。

新竹市公民投票自治條例草案是由議長許修睿、議員李姸慧、曾資程共同提案，並獲得副議長余邦彥、鍾淑英、陳啟源、陳治雄、顏政德、林慈愛、施乃如、鄭美娟、劉康彥、陳建名等議員連署，李姸慧與曾資程14日也特別拜會議長許修睿，感謝許議長共同提出這項法案。

▲根據新竹市公民投票自治條例草案第七條，公民投票案提案人數，應達最近一次市長選舉選舉人數萬分之一以上，連署人數應達百分之一以上。（圖／新竹市議會提供）



議長許修睿指出，議會不只監督市政，更是立法機關，只要是對市民大眾有利的提案或法案，相信大多議員不分黨派都會全力相挺，過去已經有高雄小班制公投、澎湖博弈公投、金門博弈、馬祖博弈等地方性公投案前例，透過公投參與重大公共政策的方向，新竹市議會只是為民眾開一條通往公投的道路，提案的人數跟連署人，還是要靠民眾自行努力達到門檻。

市議員曾資程與李姸慧指出，公投法通過以來，各地方政府陸續制定公民投票自治條例並送議會審議通過實施，議員們在處理民眾陳情案的時候，也經常會有民眾關心地方性議題的公民投票，有鑑於此，新竹市議會議員主動提案訂定自治條例草案，通過之後，新竹市民也將有法源依據提出公投案。

根據新竹市公民投票自治條例草案第七條，公民投票案提案人數，應達最近一次市長選舉選舉人數萬分之一以上，連署人數應達百分之一以上。依據去年市長選舉人數338323人來計算，只要提案人達到34人，連署人達到3383人，就可以成立公投案。

新竹市公民投票自治條例草案已經成案，預計在本周進行審議。許修睿強調，新竹市議會多年來，在歷任議長與議員前輩的努力下，奠定良好的民主基礎，開議期間除了電視直播之外，在上一屆(第9屆)也增加網路直播平台，議事過程公開透明、與時俱進；新竹市議會議事規則也持續修法以符合時代需求。而這一次公民投票自治條例草案，再次彰顯新竹市議會民意機關的立法功能，更重要的是進一步加強公民參與公共政策的廣度與深度，也將正式開啟新竹市的公投史。