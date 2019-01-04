「可投反對票」公投案中選會不准　法院打臉：主權在民

▲選民可投反對票公投案，遭中選會處分駁回、決議撤銷，台北高等行政法院判決此規定無效。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者楊佩琪／台北報導

前行政院長陳沖提出「您同意修法使選民可以投反對票（負數票）嗎？」公投案，日前遭中選會駁回，認為不符合規定，但被台北高等行政法院打臉，認為中選會的處分應該撤銷，主要理由包括，依《憲法》主權在民原則，行政機關應協助並非限制人民行使公投。

2018年3月8日陳冲提出「您同意修法使選民可以投反對票（負數票）嗎？一人還是只有一票，選民可以用其唯一選票表達反對某候選人應該是基本人權，贊成票扣除反對票後，淨贊成票較高者當選。」公投案，但因中選會要求補正需要釐清的爭點，補正結果還是不符規定，5月28日案件駁回，陳沖不服，提起行政訴訟。

台北高等行政法院認為，按司法院釋字第721號解釋，選舉方法只要合乎選舉權、平等權，即便方法不同，也不得認為違反自由民主憲政秩序。另外，按司法院釋字第645號解釋，公投法為保障人民創制、複決權有疑義時，行政機關應為對人民有利的解釋，才符合憲法主權在民的精神。

而《公投法》為依據《憲法》主權在民原則，確保國民直接民權的行使而制定，目的在於保障人民創制、複決基本權，使人民得依循規定程序參與公民投票，因此應協助而非限制人民的公投事項。

至於憲法的解釋為大法官職權，不得由行政機關於公投案提出審查時，便認定有違憲疑慮而駁回，因此中選會在提出者補正內容後，以仍不服規定為由駁回，並不恰當。

另外，中選會要求補正的事項中，強調主文和理由書都須「僅以」文字說明，有圖案部分應予補正。北高行認為，圖示說明較文字淺顯易懂，且充其量，圖示部分縱有不妥，只需不公告在公報上即可，不得作為駁回的理由。

且陳沖所提選舉方法及推動反對票的理由也沒有不明確的地方，立法細節可由立法委員裁量，中選質疑細節欠缺明確說明，以此駁回公投案也不適當。

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