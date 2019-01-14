大陸推減稅估每年「少收2千億元」　李克強：要過緊日子

▲李克強主持召開國務院會議。（圖／翻攝中國政府網）

大陸中心／綜合報導

小型企業與微型企業作為吸納就業的主要管道，在社會上扮演重要腳色。對此，大陸國務院總理李克強日前在國務院會議上提出減稅措施，表示當前經濟成長趨緩壓力加大，要牢固樹立過「緊日子」的思想。

根據《香港經濟日報》報導，李克強日前主持國務院常務會議，決定再推出一批針對小型企業與微型企業的普惠性減稅措施，預計每年可再為小微企業減負約人民幣2000億元（約新台幣9150億元）。

李克強說，小微企業是吸納就業的主要管道，針對小微企業推出減稅的主要目的就在於支撐就業，當前經濟表現趨緩，實施該措施對穩定就業將有關鍵性作用。

這次對小微企業的減稅程度較以往大，李克強指出，就是要直接讓利於企業，更加激發市場活力，「每年減這麼大一塊稅，財政收入自然也會吃緊，各級政府和部門要把一般性支出堅決壓下來，牢固樹立過『緊日子』的思想」。

大陸財政部長劉昆日前接受多家大陸官媒聯合採訪時也稱，今年積極的財政政策要加強效力，即要做到「兩加大」、「一提高」。

▲大陸財政部長劉昆。（圖／CFP）

「兩加大」方面，除了加大減稅降費力度，還要加大財政支出力度，較大幅度增加地方政府專項債券規模，支持重大在建項目建設和補短板。大陸當局要求各地本月啟動發債，部分第一季不具備施工條件的如東北地區等，可以結合實際適當延後，絕不允許出現因新增債券遲遲不能發行而影響重大項目進展情況。

至於「一提高」，就是提高財政資金配置效率和使用效益，要增加對脫貧攻堅、「三農」、結構調整、科技創新、生態環保、民生等領域投入；政府則要過緊日子，大力壓減一般性支出，嚴控「三公」經費預算，一般性支出要壓減5%以上，取消低效無效支出。

中國大陸提出支持小微企業發展的稅收優惠政策，在2018年的前11個月共計減稅達1840億元人民幣。這次提出為小微企業每年減負約2000億元人民幣，被大陸官方稱為「史上最大規模減稅」。