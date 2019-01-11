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2018陸註銷企業181.35萬家　與新設公司比為3.69∶1

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▲▼國務院新聞發佈會。（圖／中國政府網）

▲國務院新聞發佈會。（圖／中國政府網）

大陸中心／綜合報道

國家市場監督管理總局副局長馬正其表示，到2018年底，全國實有市場主體達1.1億戶，其中企業是3474.2萬戶，而同年註銷的企業有181.35萬，2018年新設企業與註銷企業的數量比為3.69∶1。此外，大陸國務院總理李克強2日針對「註銷難」的問題進行改革，預計推行後可節省1/3以上的時間。

據《人民網》報道，在10日舉行的國務院政策例行「吹風會」上，馬正其表示，商事制度改革實施以來，隨著進入市場的主體量逐年攀升，註銷企業數量也較改革前有所增長。據統計，2014至2018年年度註銷企業數分別為50.59萬、78.84萬、97.46萬、124.35萬和181.35萬。馬正其認為，平均每進入市場3.69戶企業，就有1戶企業通過註銷退出市場，這個數字與抽樣統計監測得到的超70%的企業活躍度吻合，整個市場「新陳代謝」率保持在一個正常穩定的水平。

針對一些企業反映「註銷難」的問題，馬正其表示，該問題主要集中在提交材料繁多、辦事流程覆雜、全程耗時較長、「一次性告知」制度落實不到位等；各部門間協同聯動不足，缺少註銷工作指引和針對特殊情況的解決方案；市場監管總局會同人社部、商務部、海關總署、稅務總局共同起草了《關於推進企業註銷便利化工作的通知》，簡化登記註銷流程，簡化稅務、社保、商務、海關等註銷手續。

以稅務為例，國家稅務總局征管和科技發展司司長饒立新表示，重點將推行稅務註銷分類處理，稅務部門實行清稅手續免辦服務，符合條件的納稅人可直接向市場監管部門申請簡易註銷；優化稅務註銷即辦服務，對滿足條件的納稅人采取「承諾制」容缺辦理；整合稅務註銷辦理事項，實施「套餐式」服務，提升納稅人實際辦稅感受。

此外，據報道，預計設立企業註銷網上服務專區，推行註銷「一網」服務，並嚴格企業主體責任，依法對失信市場主體實施聯合懲戒，防止惡意逃廢債。通過推行上述改革舉措，預計一般正常企業辦理註銷時間可節省1/3以上

▲▼國務院新聞發佈會。（圖／中國政府網）

▲李克強。（圖／中國政府網）

大陸國務院總理李克強2日主持召開國務院常務會議，決定採取一系列改革措施，將企業註銷時間大幅壓縮，簡易註銷時間減少一半。當天會議決定推出便利化改革措施，解決企業反映強烈的「註銷難」問題。

李克強表示，近年來通過深化「放管服」改革，我國開辦企業便利度不斷提升，得到世界銀行等國際機構認可，但企業註銷便利化程度一直不高，必須回應廣大市場主體關切，通過深化「放管服」改革，加快解決企業「註銷難」這一營商環境中的難點，促進企業「新陳代謝」、結構優化。

李克強指出，要借鑒改善開辦企業便利度的有效改革措施，通過大幅減少註銷登記材料、依托一體化政務服務平台等方式，讓「數據多跑路、群眾少跑腿」，大幅壓縮企業註銷時間；要簡化稅務、社保、商務、海關等註銷手續；推行稅務註銷分類處理，未辦理過涉稅事宜或未領用發票、無欠稅等納稅人，可免於辦理清稅手續，直接申請簡易註銷；對沒有社保欠費的企業同步進行社保登記註銷。

當天會議決定，簡化註銷流程，將企業註銷成立清算組的備案、登報發佈債權人公告等，改為通過國家企業信用信息公示系統免費公示公告；大幅減少註銷登記材料，只須提供清算報告等必需要件；將非上市股份有限公司和農民專業合作社納入簡易註銷試點範圍，公告時間由45天壓至20天；允許被終止簡易註銷登記的企業在達到條件後再次申請簡易註銷；依托一體化政務服務平台，設立企業註銷網上服務專區，推行註銷「一網」服務；嚴格企業主體責任，依法對失信市場主體實施聯合懲戒，防止惡意逃廢債；采取上述改革措施，企業註銷時間將大幅壓縮，簡易註銷時間減少一半。

李克強最後強調，「激發市場活力才能有效頂住經濟下行壓力。各級政府要想方設法做好為市場主體的服務。這是政府工作的重要、也是關鍵的一招。」

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關鍵字：註銷企業,新設公司,倒閉,註銷難,李克強,民營企業

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