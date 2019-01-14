新北警「鄉民私刑正義」是不對的！　網友狂酸：暴力可以解決垃圾

突發中心／新北報導

新北市蘆洲「肉圓惡爸」只因孩子沒有加到辣椒，便對妻兒暴力相向，引發全民怒火，甚至被看不下去的民眾打到送醫。針對此事，新北警方呼籲「不管誰做錯事情、態度好壞，都應該由警察機關和司法程序處理」，不過卻引來一片罵聲；就有網友氣憤回應，「暴力不能解決問題！但可以解決垃圾。」

▲肉圓惡爸引爆全民怒火。（圖／翻攝黑色豪門企業、新北警專頁）



事件爆發後，惡爸毆打妻兒的影片在網上瘋傳，許多看不下去的網友紛紛聚集到家樓下堵人、要揍人，甚至煮了一鍋辣椒要「請」惡爸好好吃一頓粗飽，深夜人潮久久不散。

對此新北警方14日晚間在臉書指出，「真的很可惡！感謝網友的關心，我們已經協助申請緊急保護令，後續被害人提出告訴，我們第一時間會移送給檢察機關處理。但是，不管誰做錯事情、態度好壞，都應該由警察機關和司法程序處理。新北市政府警察局保護民眾、譴責及打擊暴力的立場從來如一。」

▲蘆洲肉圓惡爸為了沒加辣痛毆母子，民眾包圍炒辣椒鍋，警方整鍋端走。（圖／記者趙永博攝）



警方強調，「這不是獵巫，到場嗆聲或動手也不是證明自己是英雄的手段，路見不平，拔刀相助的時代過去了，路見不平，請報警處理。買肉圓不加辣椒動手是不對的，號召鄉民私刑正義也是不對的，暴力不能解決問題，譴責暴力。」

不過卻遭大批網友湧入吐槽，「我是兩個孩子的媽媽，三兩天就虐童家暴，這些都只是冰山一角罷了，還有很多處在水深火熱當中，但政府依然沒有作為」、「我已不再相信政府對於兒童的相關保護法令！我認同私法正義」、「如果司法不讓人灰心，法官不正經點，你以為大家喜歡動私刑弄髒自己的手嗎」。

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