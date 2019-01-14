揍完妻小甩巴掌！肉圓惡爸3警前「攤手翹起二郎腿」...臭跩樣曝光

記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲一名肉圓惡爸因為孩子出門幫買晚餐，但肉圓沒加辣，讓他酒後氣得爆打妻兒，賞巴掌、勒脖子又拖行數公尺。目前最新畫面曝光，惡爸打完妻小後，居然在3名警方到場處理時，坐在沙發上攤手翹起二郎腿，一副跩樣好像什麼事情都沒發生過一樣。

從施暴影片中可以看見，惡爸不斷鬼打牆質疑「為什麼沒加辣」，當妻子解釋小孩有說要加辣，但老闆沒加到，又繼續逼問，「你有說加辣，為什麼老闆沒聽你的？有可能嗎？老闆有可能發生這種事嗎？」

小孩委屈表示，「我真的有跟老闆說要加辣，可能是客人很多他忘了。」惡爸聽完竟露出詭異的冷笑，隨後直接爆打孩子，邊打還邊怒吼「你說謊」，嚇得對方不斷重複「對不起」；媽媽也嚇得不斷尖叫，衝出門後在樓梯間不斷吼叫大喊「幫我救孩子」。

施暴影片被PO上網後，有7名在地人士晚間氣憤地找出他的住處，到家門口按門鈴等候，大夥見惡爸開門，馬上出拳痛毆；救護車到場將他就醫後，還有不少民眾趁他上車時，拿安全帽繼續狠揍。警方在場使用甩棍壓制動「鄉民正義」的7人，將他們帶回派出所訊問，據了解動手的有2位，惡爸則被送往新光醫院救治。

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