「鱷魚」衝肉圓惡爸家狠巴K頭　「私刑手」擁雙槍黑歷史曝光

▲肉圓惡爸被揍到送醫！網肉搜「在哪間醫院」警聲請家暴令。（圖／爆料公社）

突發中心／新北報導

新北市蘆洲林姓男子因為妻兒買肉圓沒有加辣，氣得動手毆打，卻被網友肉搜出住處並痛打到送醫。警方調查，進到屋內痛打林男的義憤民眾中，一位綽號「鱷魚」的陳姓男子2018年12月才被查獲持有2把改造手槍，目前警方將依社維法第87條第1款加暴嫌疑人移送法辦。

▲「鱷魚」上個月才被查獲持有改造手槍，13日晚間又衝到家暴男家中毆打他，照片及影片還被朋友貼在他的臉書。（圖／翻攝臉書）

林男家暴影片被貼到臉書社團後引起公憤，並肉搜出他的住處公佈在網上，甚至有叫賣直播主號召將近200人聚集，並表示要現炒一大鍋辣椒醬請他吃，直到午夜才被警方疏散人潮。這些義憤民眾中，其中有7名網友進到林男住處跟他理論，有2名男子甚至動手毆打林男臉部，造成他臉頰受傷。

▲蘆洲肉圓惡爸因為沒加辣毆妻兒，民眾包圍炒辣椒。（圖／翻攝爆料公社）

警方調查，這2名動手的男子其中1名綽號「鱷魚」，有槍砲、強盜、恐嚇等前科，2018年12月22日才在蘆洲區永康街被查獲持有2把火力強大的土耳其Zoraki 925改造手槍，並移送法辦交保候傳。

▲警方查獲鱷魚持有改造手槍。（圖／記者陳豐德翻攝）

對於私自進到屋內甚至毆打林男的網友他表示暫不提告，但警方仍將動用私刑的2名陳姓男子，依社會秩序維護法第87條第1款加暴行於人移送法辦，將可處3日以下拘留或1萬8千元以下罰款。

警方也呼籲大家，目前母親及小孩都安置在安全處所，林男則另尋其他住所，暫時不會返家，希望民眾能保持冷靜理性不要再到住處關心，以免造成社區安寧的壓力。

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