老公朋友威逼外遇「跟蹤2年嗆發不雅照」　人妻輕生留遺書揭狼行

▲ 死者生前寫下遺書，把過去2年來遭遇的狀況全盤供出。（示意圖／翻攝自pixabay，下同）

國際中心／綜合報導

印度德里（Delhi）一名28歲女子結婚7年，但10日這天，她卻在選擇在臥室輕生。根據她的遺書，她老公的朋友在過去2年期間不斷跟蹤、恐嚇她，要求與她發生婚外情，威脅要把「令人反感」的照片與影片傳給她老公，甚至上傳社群媒體，意圖毀壞她的名譽。警方表示，該名男子目前已被逮捕。

《印度斯坦時報》（Hindustan times）報導，女子丈夫10日上午8點左右下班回到家，卻發現愛妻在房間上吊自殺。警方獲報後趕抵現場，趕緊把她送往附近醫院治療，但女子最終被宣告死亡，且現場遺留一張以英文撰寫的遺書字條。

這封遺書提到，她因為被老公的朋友要求發生婚外情，讓她的心情感到相當低落，不但威脅要讓她老公看到「令人反感」的照片和影片，並語帶恐嚇的說，如果拒絕他的要求，就要把所有照片上傳網路。

死者先生透露，其實這幾天愛妻看起來似乎很緊張，開始不跟家人交流，就算他數度開口詢問是否發生什麼讓她擔心的事，但死者始終沒有向老公開口提起這件事。

警方表示，遺書字條尚未送到相關單位鑑定筆跡，但死者丈夫已證實那張字條是妻子所寫，「我們目前已在被告家中查獲手機以及其他電子裝置，並送往相關單位，來查驗遺書中所提的照片是否真實存在。」

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