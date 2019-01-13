競選海報出現中文遭公審　華裔候選人報案：我的名字就是中文

▲林耀添。（圖／翻攝自臉書／Heriandi Lim）



國際中心／綜合報導

隨著印尼議會選舉的升溫，民族復興黨（PKB）的華裔候選人林耀添（Heriandi Lim）6日則向警方通報，他因為在競選海報上使用中文，而被伊斯蘭學者理事會副祕書長祖爾卡爾奈因（Tengku Zulkarnain）抨擊。祖爾卡爾奈因當時在推特寫道，「這是立法候選人的宣傳海報，問題是，這些人來自哪些國家？」

《海峽時報》報導，祖爾卡爾奈因透過推特貼出林耀添與其他4名候選人的海報，上面可見中文，他不禁質疑，「如果這些真的都是印尼的選舉海報，你們會有什麼感受？開心或是心煩意亂？」貼文事後被刪除，但已湧入至少771則留言。

對此，林耀添認為這是一種仇恨言論，他指控祖爾卡爾奈因散播仇恨，如果定罪，最高面臨6年徒刑以及罰款10億印尼盾（約台幣220萬元）。他發現推特有人呼籲4月17日不要投票給他，「我的中文名字由中文組成，我不知道這對他們來說為什麼會是個問題。」

林耀添補充，自己要前往報案前，還被警告不要去，「我舉報的那個人據說可以逍遙法外，可以說出任何他想要的東西，但我無視了（警告）。」他認為，祖爾卡爾奈因之所以發文，就是為了質疑他是否擁有印尼公民的身分，「很明顯的，我是立法候選人以及印尼公民，已通過全國選舉委員會（KPU）的檢驗，正在爭取立法席位。」

PKB秘書長丹尼爾（Daniel Johan）也替林耀添說話，以中文來競選並不是什麼問題，就像其他候選人也會使用各種不同的語言，包括爪哇語、阿拉伯語等，「這是贏得選民青睞的一種文化方式。」