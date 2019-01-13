通緝犯遇盤查裝傻不認　警「指紋掃描」槓上開花起出毒品

▲台南市警永康分局大橋派出所員警，查獲44歲邱姓竊盜、毒品通緝犯，起獲安非他命毒品及吸食器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局1月12日夜間執行取締酒駕專案勤務，大橋派出所員警先在永康區東橋七路查獲44歲邱姓竊盜、毒品通緝犯，復興派出所在永康區高速公路北上便道查獲34歲王姓誣告通緝犯，邱嫌與王嫌遇盤查時，均不願吐露真實身分，警方以科技儀器來辨識，查岀2嫌身分，並在邱嫌身上起獲安毒，依法送辦及歸案。

12日深夜10時許，大橋派出所所長劉展志帶隊執行專案勤務，巡經大橋三街時見1輛重機車後座乘客未戴安全帽，上前攔查，後座的邱姓男子向警方隨口說出36歲蔡姓男子身分等資料供警方查證身分，但警方均無法查出邱男所稱之人。

而警方利用警用小電腦M-POLICE辨識邱男臉部，找到邱男國民身分影像，但邱男見到自己大頭照仍堅稱自己非該人，警方見邱男不願配合查證，只好依警察職權行使法帶返派出所調查。

警方發現系統顯示邱男已遭通緝，懷疑邱男是因此藉故隱瞞，企圖蒙騙過關，最後出動「指紋掃描」掃出邱男真實身分，讓邱嫌再也無法辯解，員警將邱嫌逮捕後，還在其身上搜出持有安非他命1包、吸食器1組及分裝勺1支，邱嫌尿液經初步篩檢呈第二級毒品陽性反應，偵訊後依毒品罪送送辦及歸案。

無獨有偶，同時段復興派出所所長張萬吉帶班在高速公路旁便道執行路檢，見一輛自小客車行經路檢點時，副駕駛座乘客趴著蒙住臉，員警關心詢問，該王姓男子稱剛工作完有點累，想休憩一下，但員警見其臉部無趴睡痕跡，且神情緊張，似有所隱瞞。員警盤查時，王男也是胡亂報假資料，意圖隱瞞其誣告通緝身分，但警方出動M-POLICE辨識其臉部後讓34歲王姓誣告通緝犯難以繼續扯謊，最後乖乖就範，依法移送歸案。

永康分局員警針對當前重點工作查緝毒品不遺餘力，強而有力的查緝能量與積極認真的執勤態度常讓警局長官讚不絕口，永康分局長戴崇贒更感謝他們為轄區治安的辛勞付出，針對執勤有功員警，已立即提出表揚。