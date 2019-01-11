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搶警用機車被開3槍仍落跑　狂徒逃亡17小時後警局投案

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▲▼ 吳姓男子搶走警用機車逃亡，17小時後由律師陪同下自首 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲ 吳姓男子搶走警用機車逃亡，17小時後由律師陪同下自首 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名計程車司機10日深夜載到2名男子，因違規右轉遭警方攔檢，當查出其中一人遭通緝並持有毒品時，另一名男子趁警方不注意騎走警用機車逃逸，警方連開3槍後追捕未果，11日下午4時許，男子由律師陪同下投案，目前正偵訊調查中。

▼ 吳姓男子搶走警用機車逃亡，17小時後由律師陪同下自首 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 吳姓男子搶走警用機車逃亡，17小時後由律師陪同下自首 。（圖／記者陳以昇翻攝）

事情發生在10日深夜11時，馬姓計程車司機在新北市新莊區復興路上，載了吳姓（34歲）、陳姓（36歲）2名男子要到土城區，行駛經中環路時，司機貪快直接違規右轉遭警攔下，在盤查過程中，警員眼尖看到後座2人突然將一包白色物品丟座位下，立即喝令2下車，經查驗後為18公克的毒品安非他命。

2人下車後假意配合搜身盤查，當警方查出陳姓男子因案通緝身份曝光，吳男突然衝向警用機車直接騎走，警員對空鳴槍示警要他停下，立即展開追捕，後來在樹林區中正路加油站後方找到警用機車，但吳男已不見蹤影。

被逮的陳男向警方供稱，與吳男相識一年多，只是單純相約要去土城找朋友；但警方調查，陳男無業有多項前科，又遭通緝，當天從北市搭計程車到新莊後，還換搭另一輛計程車才接吳男上車，懷疑2人有販毒嫌疑。

警方將陳男依通緝、毒品罪嫌移送法辦，並追查吳姓男子行蹤；11日下午4時許，吳姓男子自知難逃，在律師的陪同下，到新北市警局投案，目前警方正在偵訊。

▲▼新莊2毒友搭小黃遭攔檢，陳嫌攜安非他命遭逮，吳嫌搶警車逃逸，。（圖／記者趙永博攝）

▲▼新莊2毒友搭小黃遭攔檢，陳嫌攜18公克安非他命遭逮，吳嫌搶警車逃逸。（圖／記者趙永博攝）

▲▼新莊2毒友搭小黃遭攔檢，陳嫌攜安非他命遭逮，吳嫌搶警車逃逸，。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：毒販,警用機車,毒品,安非他命

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