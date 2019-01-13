警犬「憨吉」最強畫面曝　「肉掌按自動門」進出警局萌翻

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記者陳玉／台中報導

清水警分局光華所3年前收留1隻黃棕毛色犬隻「憨吉」，牠個性溫順也相當聰明，有時人犯或喝酒鬧事的民眾吵鬧，就會吠叫；「憨吉」更會自己按壓所內大門電動門按鈕，自行出入「趴趴走」，逗趣模樣也讓洽公民眾直呼「太可愛了！」

▲警犬「憨吉」用前腳肉掌自動開門，秒進出警局萌翻 。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



光華所鄰近鹿寮國中、光華商圈，是沙鹿地區最熱鬧的一帶；所長林聖國表示，約3年前，鹿寮國中撿到1隻米克斯流浪犬，前所長見其呆憨模樣便收養，因毛色爲黃棕色，取名「憨吉」，但牠其實很聰明，更常表演開門絕技。

▲警犬「憨吉」開門前還轉頭看了一下鏡頭，隨後動作俐落一按 。

光華所大門為按壓式，且按鈕位置較高，只見「憨吉」先看準按鈕位置，後腿用力站起，前腳肉掌瞄準後用力一按，輕鬆出入進出派出所。

林聖國指出，「憨吉」乖巧聰明，會按壓開門也是自己學習的，應該是自幼犬起就在所內觀察眾人出入方式，久了就會了；所內同仁也特別交代「憨吉」要好好看守，曾有人犯、喝酒鬧事的民眾在所內大小聲，「憨吉」就上前吠叫。

而「憨吉」在所內有個專屬床墊睡覺，平時由員警餵食骨頭、飼料，吃飽睡飽，林聖國也笑說「憨吉比當初抱來還要胖」。

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