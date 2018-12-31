賴清德笑不停！高學歷「超正大眼媳婦」透視白紗曝光　兒子好幸福

生活中心／台南報導

行政院長賴清德30日低調娶媳婦，大兒子賴廷依照傳統婚禮習俗，從住家前往台南晶英酒店宴客，席開20多桌，迎娶過程新娘也曝光，一席絕美白紗，全程溫柔微笑，氣質超凡。賴清德受訪時笑得合不攏嘴，不願多說媳婦的身分背景，不過據了解，賴久居美國攻讀博士，新娘陳筱依是研究所的夥伴。

賴廷與一身黑色西裝、搭配紅色領帶，30日一早從永華路住家出發，前往晶英酒店迎娶美嬌娘，在飯店闖關時伴娘攔阻，他拿著捧花難掩緊張神情，春風滿面地回答「準備好了」，20分鐘完成闖關，將陳筱依載上禮車，遵循習俗，找來媒婆幫忙用米篩遮頂，舉行娶親儀式，內行人一看就知道新娘是「黃花大閨女」！

▲賴清德低調娶媳婦！高學歷超正新娘曝光。（圖／記者林悅翻攝）



新娘的廬山真面目也在迎娶過程中曝光，身穿一身簡單、俐落的絕美白紗，心型平口配上大片蕾絲，小露肩頸線條，典雅又大方，臉上始終掛微笑，盤起秀髮，氣質超凡，讓現場頓時眼睛為之一亮。

據了解，賴廷與目前仍在美國攻讀電機博士，自2011年成大電機系畢業後，便久居於美國。對於兒媳的愛情故事，賴清德在住家前受訪時十分低調，不願多說，僅透露兩人是在美國學校做研究時認識的，因學習領域相近，感情很要好，婚後就回美國；因喜宴不對外開放，得憑喜帖入場，他也2度道歉說，很感謝祝福，孩子的婚禮以孩子意見為主，「沒有宴請大家，很不好意思。」

不過賴清德因娶媳一事開心地合不攏嘴，婚禮上台時大讚兒子比自己還聰明，更佩服的是，兒子有很堅強的毅力，「廷與說他想打籃球，喜歡打籃球，希望可以去成大電機系的系隊，他也是從無到有訓練，後來去國外念碩士，美國人都當他是亞洲的Kobe Bryant；他說他要在成大創網球社，他也成功創立了！」

▼兒子娶美嬌娘，賴清德婚禮當天笑得合不攏嘴！（圖／記者林悅翻攝）

