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他酒駕撞死人70萬卻只賠24萬　撤銷緩刑「準備吃牢飯」

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▲▼酒駕示意圖。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲王男酒駕撞死人認罪也同意賠償換得緩刑，未依約賠償，遭法官撤銷緩刑，必須入獄。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者李忠憲／台中報導

男子王宏榮酒後騎車飆速撞死蔡姓婦人，竟還肇事逃逸被捕，一審因王男認罪並願意賠償70萬給被害人家屬，判他1年半，緩刑5年。豈知王男5年才賠24萬多元，之後還乾脆不給錢。被害人家屬在她緩期期滿前聲請撤銷王男緩刑，台中高分院認為他違反協商且情節重大，認同一審裁定撤銷緩刑，給他一個警惕。

判決書指出，41歲男子王宏榮2013年2月4日清晨，騎機車酒駕高速撞擊64歲蔡姓婦人後，竟還肇逃，並刻意繞小巷躲避監視器。警方因查不到肇事者身分，還前往慈濟城隍廟上香說，「 城隍爺呀！肇逃嫌犯從您廟前經過，您千萬別讓他逍遙法外！」當天晚間竟順利抓到王男，依過失致死等罪移送。

王男一審開庭時認罪並願意賠償，台中法院2013年10月依酒駕致人於死罪與肇事逃逸罪判他1年6月，緩刑5年，應賠償蔡婦家屬70萬，每月賠償2萬元至償清為止，也就是2016年9月全部賠償完畢。

豈知，王男一直到2017年2月只賠24萬5千元，之後分文未給，對於死者家屬催款毫不理會。家屬眼見緩刑2018年10月屆滿，同年8月向檢察官聲請撤銷王男緩刑。

王男辯稱，他目前當臨時工，經濟困難又負債，父親也在動心臟手術，希望死者家屬諒解，再給他機會，他會努力工作，並承諾每月償還1萬5千元。

法官卻不以為然，認為王男嚴重違反協商，顯示緩刑並沒有讓他有警惕，那就應該入獄執行，裁定撤銷緩刑。王男向二審抗告，台中高分院認為，王男沒有履行賠償，卻受緩刑利益，顯然不符合社會大眾的法律情感，駁回抗告，全案定讞。

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關鍵字：酒駕,賠償,緩刑,撤銷,入獄,過失致死,公共危險,台中高分院

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