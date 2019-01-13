蘇貞昌內閣下午一次公開　Kolas留任行政院發言人、許銘春留任勞動部長

▲行政院「歲計賸餘相關規劃說明」記者會，發言人Kolas Yotaka。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

準行政院長蘇貞昌下週一（14日）將就職，閣員名單也在這一兩天陸續敲定。行政院發言人Kolas Yotaka13日受訪證實，她將留任政院發言人一職，「整個行政團隊支持蘇院長想法，一定要趕快上手，沒有蜜月期」，另外，行政院13日傍晚四、五點也將宣布所有內閣名單。

12日第二波徵詢名單，農委會主委由副主委陳吉仲升任、環保署長則由代理署長張子敬接手，法務部長蔡清祥、衛福部長陳時中則雙雙留任。13日確定發言人留任Kolas Yotaka，勞動部長許銘春也確定留任，勞動部政務次長則內定為劉士豪。

蘇貞昌內閣名單中，經濟部長沈榮津、國發會主委陳美伶、金管會主委顧立雄、財政部長蘇建榮及內政部長徐國勇等人最先確定留任。此外，11日也確認由科技部長陳良基轉教育部長，前台中市長林佳龍任交通部長。

目前還剩下5首長未敲定，包括海委會主委黃煌煇、原能會主委謝曉星、國立故宮博物院院長陳其南，另外科技部長、文化部長都待補。

據了解，行政院傍晚四、五點將召開記者會，公布所有內閣名單。14日上午，行政院所有閣員將於早上8點多在行政院集合，並前往總統府參加9點舉行的宣誓，10點在一起回行政院舉行新舊內閣交接典禮，預計11點半召開臨時行政院會。

▼勞動部長許銘春。（圖／記者紀佳妘攝）