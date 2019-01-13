影／鄭麗君堅辭文化部長　新人選傳前高雄副市長史哲、立委管碧玲

政治中心／綜合報導

文化部長鄭麗君確定離開蘇內閣，接任的文化部長人選目前傳出為高雄市前副市長史哲、以及立委管碧玲。

根據《聯合報》報導，史哲因是陳菊人馬，以陳菊和蘇貞昌的好交情看來，最有機會；另外曾傳接任教育部長的管碧玲，也可望仿鄭麗君由「不分區立委」轉任內閣閣員，創下總統蔡英文任內首位「區域立委」當官先例。

▲文化部長 鄭麗君。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委管碧玲。（圖／記者林敬旻攝）

熟悉綠營運作的文化界人士提到，推測鄭麗君很可能是在與蘇貞昌首次會談時意見不同，才動念離去，且民進黨政府接下來一年政局多變，狀況一定不會好，鄭麗君趁現在走還能保得美名。

準行政院長蘇貞昌陸續徵詢閣員，還有7首長尚未敲定，包括海委會主委黃煌煇、原能會主委謝曉星、勞動部長許銘春、國立故宮博物院院長陳其南，另外科技部長、文化部長、發言人職缺都待補。

▲準行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

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