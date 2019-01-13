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快訊／不去教育部了！陳良基留任科技部長

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▲▼科技部陳良基部長。（圖／科技部提供）

▲科技部陳良基部長。（圖／科技部提供）

政治中心／綜合報導

準行政院長蘇貞昌下週一（14日）將就職，閣員名單也在這一兩天陸續敲定，副院長確定為近日人氣火紅的前立委陳其邁擔任，秘書長則為台南市前代理市長李孟諺。原本傳出要接任教育部長的陳良基，13日有黨政人士表示，因為考量到近年來科技部長一年換一位，讓業務銜接出現問題，所以在與蘇貞昌商討後，決定留任科技部。

目前還剩下2首長未敲定，包括海委會主委黃煌煇、教育部長未確定。

▼▼▼蘇內閣名單▼▼▼

政院本體
副院長陳其邁（新任）
秘書長李孟諺（新任；前台南市代理市長）
副秘書長何佩珊（留任）
發言人Kolas Yotaka（留任）

兩岸外交國防總統職權
外交部長吳釗燮（留任）
國防部長嚴德發（留任）
陸委會主委陳明通（留任）
僑委會主委吳新興（留任）

財經相關
經濟部長沈榮津（留任）
財政部長蘇建榮（留任）
國發會主委陳美伶（留任）
金管會主委顧立雄（留任）
主計長朱澤民（留任）
人事長施能傑（留任）

文化相關
內政部長徐國勇（留任）
教育部長潘文忠（新任，回鍋教育部長）
文化部長鄭麗君（留任）
原民會主委夷將•拔路兒（留任）
客委會主委李永得（留任）

生活相關
交通部長林佳龍（新任；前台中市長）
環保署長張子敬（升任）
農委會主委陳吉仲（升任）
衛福部長陳時中（留任）
科技部長陳良基（留任）
勞動部長許銘春（留任）

其他
法務部長蔡清祥（留任）
海委會主委（待選任）
退輔會主委邱國正（留任）

政委
政委林萬億（留任）
政委張景森（留任）
政委吳政忠（留任）
政委陳美伶（留任）
政委鄧振中（留任）
政委唐鳳（留任）
政委羅秉成（留任）
政委吳澤成（留任）
政委龔明鑫（經濟部次長轉任）

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關鍵字：陳良基,科技部

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