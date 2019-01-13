快訊／蘇貞昌徵詢完畢！　內閣完整名單16:50公布

記者徐政璿／台北報導

準行政院長蘇貞昌下週一（14日）將就職，閣員名單也在這一兩天陸續敲定，副院長確定為近日人氣火紅的前立委陳其邁擔任，秘書長則為台南市前代理市長李孟諺。行政院新聞處稍早也表示，準行政院秘書長李孟諺與行政院發言人Kolas Yotaka將於16：50在公務人力發展中心福華國際文教會館召開記者會，公布內閣名單。

蘇貞昌內閣名單中，經濟部長沈榮津、國發會主委陳美伶、金管會主委顧立雄、財政部長蘇建榮及內政部長徐國勇等人最先確定留任。此外，11日也確認由科技部長陳良基轉教育部長，前台中市長林佳龍任交通部長。

12日第二波徵詢名單，農委會主委由副主委陳吉仲升任、環保署長則由代理署長張子敬接手，法務部長蔡清祥、衛福部長陳時中則雙雙留任。確定發言人留任Kolas Yotaka，勞動部長許銘春也確定留任，勞動部政務次長則內定為劉士豪，文化部長鄭麗君則留任。

目前還剩下4首長未敲定，包括海委會主委黃煌煇、原能會主委謝曉星、國立故宮博物院院長陳其南、科技部長待補。

▼▼▼蘇內閣名單▼▼▼

行政院本部

副院長陳其邁（新任）

秘書長李孟諺（新任）

副秘書長何佩珊（留任）

發言人Kolas Yotaka（留任）

兩岸外交國防總統職權

外交部長吳釗燮（留任）

國防部長嚴德發（留任）

陸委會主委陳明通（留任）

僑委會主委吳新興（留任）

財經部會

經濟部長沈榮津（留任）

財政部長蘇建榮（留任）

國發會主委陳美伶（留任）

金管會主委顧立雄（留任）

主計長朱澤民（留任）

人事長施能傑（留任）

文化部會

內政部長徐國勇（留任）

文化部長鄭麗君（留任）

教育部長陳良基（轉任）

原民會主委夷將•拔路兒（留任）

客委會主委李永得（留任）

生活部會

交通部長林佳龍（新任）

環保署長張子敬（升任）

農委會主委陳吉仲（升任）

衛福部長陳時中（留任）

科技部長（未確定）

勞動部長許銘春（留任）

其他

法務部長蔡清祥（留任）

海委會主委黃煌煇（未確定）

退輔會主委邱國正（未確定）

政委

政委林萬億（留任）

政委張景森（留任）

政委吳政忠（留任）

政委陳美伶（留任）

政委鄧振中（留任）

政委唐鳳（留任）

政委羅秉成（留任）

政委吳澤成（留任）

政委龔明鑫（經濟部次長轉任）