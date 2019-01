沙烏地逃家少女飛抵多倫多　加外長讚：勇敢的新加拿大人

▲ 奎農飛抵加拿大多倫多。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

沙烏地阿拉伯18歲逃家少女奎農(Rahaf Mohammed Al-Qunun)獲得加拿大政府庇護後,如今已飛抵多倫多皮爾森國際機場(Pearson International Airport)。前來接機的加拿大外交部長方慧蘭(Chrystia Freeland)表示,「歡迎一位勇敢的新加拿大人來到她的新家」。

奎農搭乘11日深夜起飛的大韓航空班機,先在首爾轉機後,接著前往多倫多。COSTI移民服務部門的馬利歐卡菈(Mario Calla)表示,當局已安排好臨時住所,而奎農在多倫多也有朋友,預計雙方在本周末就會見面。

「我很高興歡迎她來到她的新家」,方慧蘭提到,奎農經過長途飛行顯然感到相當疲憊,先不接受訪問,「但她還是選擇出來和大家打聲招呼,她想要加拿大人看到她已經到了這裡,她很好,很高興能來到她的新家。」

奎農9日獲得聯合國合法難民資格後,起初最先是澳洲政府鬆口考慮給予庇護,但消息指出,澳洲花費太多時間評估,聯合國難民署撤回澳洲的相關申請,最終加拿大政府准予庇護。聯合國難民署發言人透露,「當涉及需要立即重新安置特殊個案時,我們非常重視各國審議、處理案件的速度。」

▼ 加拿大總理杜魯道親口證實給予庇護。

— #BREAKING: PM Justin Trudeau confirms Canada has granted asylum to Saudi teen #Rahaf al-Qunun. She is currently en route to #Canada from Thailand and will arrive 11:15 AM ET.@THEBELAAZ #RahafSaved pic.twitter.com/lDRi9KMNFq