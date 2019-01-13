沙烏地逃家少女飛抵多倫多　加外長讚：勇敢的新加拿大人

▲ 奎農飛抵加拿大多倫多。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯18歲逃家少女奎農（Rahaf Mohammed Al-Qunun）獲得加拿大政府庇護後，如今已飛抵多倫多皮爾森國際機場（Pearson International Airport）。前來接機的加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，「歡迎一位勇敢的新加拿大人來到她的新家」。

奎農搭乘11日深夜起飛的大韓航空班機，先在首爾轉機後，接著前往多倫多。COSTI移民服務部門的馬利歐卡菈（Mario Calla）表示，當局已安排好臨時住所，而奎農在多倫多也有朋友，預計雙方在本周末就會見面。

شكرًا جزيلاً كند مجرد القيام بالضغط I love Canada I love you all pic.twitter.com/IfqN6SdGq8 — rahaf Mohammed شكرا لكم (@rahaf844277144) January 12, 2019

「我很高興歡迎她來到她的新家」，方慧蘭提到，奎農經過長途飛行顯然感到相當疲憊，先不接受訪問，「但她還是選擇出來和大家打聲招呼，她想要加拿大人看到她已經到了這裡，她很好，很高興能來到她的新家。」

奎農9日獲得聯合國合法難民資格後，起初最先是澳洲政府鬆口考慮給予庇護，但消息指出，澳洲花費太多時間評估，聯合國難民署撤回澳洲的相關申請，最終加拿大政府准予庇護。聯合國難民署發言人透露，「當涉及需要立即重新安置特殊個案時，我們非常重視各國審議、處理案件的速度。」

▼ 加拿大總理杜魯道親口證實給予庇護。

— #BREAKING: PM Justin Trudeau confirms Canada has granted asylum to Saudi teen #Rahaf al-Qunun. She is currently en route to #Canada from Thailand and will arrive 11:15 AM ET.@THEBELAAZ #RahafSaved pic.twitter.com/lDRi9KMNFq — BELAAZ (@THEBELAAZ) January 11, 2019

奎農因脫離伊斯蘭教而擔心被觀念保守的家人迫害，趁家人到科威特度假時搭機逃跑，計畫到澳洲尋求庇護，途中在曼谷機場入境時被扣留護照，因此在機場旅館「自囚」，求見聯合國難民署。根據她的說法，如果返回沙烏地阿拉伯，她的生命會有危險，並持續在推特發文，引發國際社會關注。

不過，這些說法都被奎農父親否認，他8日飛抵曼谷，撇清家暴虐待、安排婚姻等說法，並希望奎農能夠重新回到家人身邊，但尊重她的決定。最終，奎農拒絕與家人見面，就飛往加拿大。

▼ 奎農先前將自己反鎖在機場旅館內，求見聯合國難民署申請庇護。（圖／路透）