堆高機輾斃7歲小孫女！外婆自責顫問「怎麼辦？」女婿悲痛安慰

▲外婆得知小孫女不治身亡後自責不已，情緒潰堤當場癱軟倒地。（圖／東森新聞）

社會中心／台中報導

台中市太平區一處資源回收場12日中午發生意外，許姓老闆為逗孩子開心，駕駛堆高機載著3名年幼的孩童兜風，不料年僅7歲、還在就讀幼稚園的徐小妹不慎摔落慘遭輾斃，一旁目睹意外發生的外婆泣不成聲、自責不已，望著小孫女的遺體，含淚顫抖詢問女婿「現在該怎麼辦？」

警方調查，女童的父母都在中部科學園區任職，家中還一個9歲的姊姊、以及一個剛出生的妹妹，平時父母工作繁忙，這對小姊妹都交由外婆照料，而年幼的老么則是委託保母照護，也因此姊妹倆與外婆都相當親暱。

12日中午，外婆帶著2個小孫女到太平拜訪好友，期間因孩子吵著要玩，因此資收場許姓老闆便開著堆高機、載著2姊妹已及自己的孫子兜風玩耍，不料徐小妹才剛站上堆高機貨叉短短10秒，便失足落地慘遭輾過，儘管當下外婆立即將她救出並送往醫院搶救，但仍因胸、腹部出血嚴重，於下午14時許宣告不治身亡。

▲外婆目睹孫女坐堆高機遭輾斃，當下立即拔腿狂奔救孫。（圖／記者李忠憲翻攝）

全程目睹意外發生的外婆不敢置信，因自己一時疏忽、忽視堆高機的危險性，放任小孫女坐上玩耍，竟因此斷送了一條年幼的小生命；當得知孫女不治後，外婆還一度情緒崩潰，腿軟癱坐在地，需要旁人攙扶才能站起。

而意外發生當下，女童父母正在保母家商談么女照護事宜，不料卻突然傳來噩耗；女童父親趕抵醫院後悲痛萬分，直言自己也不知道為什麼會變成這樣？面對孫女冰冷的遺體，外婆無助地詢問女婿，「現在該怎麼辦、怎麼辦？」女婿還強忍哀痛安慰，「只能面對了！」

▲許男讓3名孩童坐在貨叉處，載他們在巷內兜風，不料卻發生意外。（圖／記者李忠憲翻攝）