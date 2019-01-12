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北宜小山丘擊落保時捷！女出院「全額付現」再買一輛：這次選敞篷Boxster

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▲一輛保時捷跑車經過石碇區時被小山丘擊落翻覆，車上2名女子送醫。（圖／記者林煒傑翻攝）

▲陳姓女子駕駛保時捷載好友出遊，不料卻在北宜失控翻車，愛車幾乎全毀，最後只能報廢。（圖／記者林煒傑翻攝）

社會中心／綜合報導

新北市石碇區10日下午13時許發生跑車翻覆意外，27歲的陳姓女子當時駕駛保時捷Cayman 987跑車行經北宜公路26.6K處時，在過彎處不慎撞擊路旁小山丘，導致整輛車翻滾3圈後呈現180度翻覆，造成陳女手部擦傷、副駕駛座的29歲蕭女頭部也受傷，所幸2人傷勢輕微，並無大礙；駕駛陳女11日出院後，又立刻再買一輛全新的保時捷Boxster，還全額付現，直呼「這次我都開時速20就好！」

這起車禍就發生再北宜公路，陳女供稱當時載著好友要從新店到宜蘭玩，但行經事故路段過彎時卻不知為何撞上小山丘，導致車體失控自撞山壁、還在半空中翻滾三圈，最後愛車180度仰倒路邊，車體幾乎全毀，最後只能報廢。

▲▼一輛保時捷跑車經過石碇區時被小山丘擊落翻覆，車上2名女子送醫。（圖／記者林煒傑翻攝）

▲▼一輛保時捷跑車經過石碇區時被小山丘擊落翻覆，車上2名女子送醫。（圖／記者林煒傑翻攝）

▲事故現場相當驚悚，陳女與好友幸運只受到輕傷。（圖／記者林煒傑翻攝）

陳女事後也在臉書PO文，驚悚回憶這起意外事故，「翻3圈當下以為我要死了，沒想到我們還可以活跳跳，保時捷真的讚！我的姊妹、我們兩個絕對要去結拜當一輩子的親姊妹。出院後馬上再去買一台保時捷，開心可以再買新車了，謝謝你消光小黑，你犧牲了自己、保護了我們，永遠愛你，我人生的第一台愛車！」

面對好友在臉書留言關心詢問，陳女還樂天回應，「我活跳跳連擦傷都沒有，是沾到姊妹的血而已，車爛成這樣，人還完全沒事，我整得大大大愛保時捷，真的夠硬，我翻3圈毫髮無傷，貴真的有貴的道理，還好老天保佑！」

時隔1日，陳女旋即在臉書上貼出全新的保時捷愛車照，還表示自己這次選了敞篷的Boxster，「一早立馬現金全額付現！再買一台新的保時捷，這次我都開時速20就好！」

▲▼北宜公路車禍撞壞保時捷，駕駛陳女出院後立刻再買一輛，全額付現。（圖／翻攝臉書）

▲陳女出院後立刻全額付現、再買一輛全新的保時捷。（圖／翻攝臉書）

在喜迎boxster後，陳女也不忘自己的誓言，立刻牽著好友蕭女到廟中焚香結拜，「我們昨天（10日）大難不死，等於同年同月同日生了，認真來結拜成親姊妹，我陳XXD與蕭XX從1月10號下午13時30分開始（北宜車禍時刻點），正式重生為親姊妹，由關聖帝君作證！」

陳女所購的這款Boxster敞篷保時捷，全新車要價308萬元起，搭載4缸水平對臥渦輪引擎，最大馬力輸出可達300匹、220kW，且0到100公里速僅需4.9秒。

「縮小」更帶勁　Porsche 718 Boxster在台發表。（圖／記者張慶輝攝）

「縮小」更帶勁　Porsche 718 Boxster在台發表。（圖／記者張慶輝攝）

▲Porsche 718 Boxster於2016年7月在台正式發表。（資料照／記者張慶輝攝）

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關鍵字：保時捷,北宜,小山丘,敞篷,Boxster,全額付現

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