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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

台中地院法官戰諭威不滿轉任一年僅結4案　判罰2月月俸

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▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲司法院職務法庭，懲處法官戰諭威。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中地院法官戰諭威，2014年獲得司法院擇優遴選為金門高分院法官，任期3年。但他不滿被轉任外島法官，2度聲請回任台中地院，導致一年僅結案4件，分得的有7件案件共有11次逾4個月以上未開庭，甚至其中有3件完全未開庭。司法職務法庭10日對他做出懲處，判決罰款2個月月俸。

判決指出，戰諭威為司法官44期結業的法官，原本在台中地方法院服務，2014年被遴選為金門高分院法官，等於升任二審法官，但任期3年。戰諭威於2014年9月3日報到後，就以無法兼顧工作及家庭、水上不服、無法適應外島生活、無法勝任及負荷二審法官繁重之工作等為理由，在報到2個月後，即當年11月13日，就首次申請提前回任一審法官，但未獲准。

隔沒多久，戰諭威到任8個月後，即2015年5月間，就以罹患重鬱症為由，第2度申請提前回任台中地院法官。司法院人事審議委員會2015年6月30日同意，讓他當年9月2日就回任台中地院法官，故戰諭威在金門高分院的任期僅近1年，打破二審法官一任任期3年之規定。台中地院將他送法官評鑑，法官評鑑委員會決議送監察院議處，監察院決定彈劾，並送司法院職務法庭審理。

職務法庭在10日做出判決，認為戰諭威在金門高分院法官任內，經合議庭行言詞辯論程序終結的案件僅有4件。又因為他未能妥善管理所承辦案件之進度，無正當理由遲延案件進行，導致承辦案件中有7件，共有11次超過4個月以上未開庭；其中甚至有3件從未開過任何一次庭，影響當事人在司法上之受益權。職務法庭因此判決，處戰諭威罰款2個月月俸，戰諭威損失約30萬元。
 

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關鍵字：法律,人權,法官,戰諭威,轉任,職務法庭,月俸,金門高分院,台中地院,結案

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