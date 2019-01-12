擦撞「超跑大牛」要賠183萬　便當外送員酒醒哭崩：爆肝都不夠賠

▲員工酒駕擦撞超跑，酒醒後欲哭無淚，一年薪水都賠不完。示意圖與本案無關。（圖／記者游鎧丞攝）



地方中心／高雄報導

屏東一名何姓便當店外送員開貨車外送便當時，酒駕擦撞到超跑「大牛」，遭車主要求賠償183萬，除此之外便當店的老闆也要負起連帶責任。屏東地院審理後，認為王姓老闆不能證明有盡相當監督職務，避免發生損害，因此須與何男連帶賠償183萬元，全案可上訴。

判決書指出，何姓男子2017年6月25日於住處飲酒後，立即駕駛小貨車載運外送便當沿著大鵬灣環灣道路行駛，途中居然貿然跨越分向限制線，駛入對向車道，因此與陳姓車主的跑車大牛發生擦撞，導致對方車輛左側車身、左後輪胎損傷。事後何男相當懊悔，有意願賠償損害，但礙於失業，加上金額過高，一整年薪水都不夠付，實無力賠償。

陳姓車主表示，車身修理費用15萬元，另外經鑑定後受損減少價額約168萬，總共造成183萬元的損失。根據汽車同業工會鑑定，車子在正常車況下車行的收購價約值833萬元至835萬元，但事故修復後車行的收購價約667萬元至669 萬元。」也就是說車禍發生後，車子的價格整整減損了約168萬元。

法官審理後認為，車子減損部分理由合理，因此加上15萬維修費用，何男須判賠183萬給陳姓車主；另由於王姓老闆未能證明有何注意、避免何姓員工職務的執行，造成損害，因此自應連帶負損害賠償責任。

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