影／7000元養2孫女…486先生霸氣「養祖孫」兒福聯盟急聯繫　阿嬤回應了

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名78歲阿嬤因兒媳早逝，靠著每月7000元的老人年金，辛苦撫養兩名孫女，消息經兒福聯盟曝光後引起討論，更讓486團購網創辦人「486先生」陳延昶霸氣說「這三個老小，我來養」。對此，阿嬤得知後也婉拒好意說，「希望資源可以用在其他更多需要幫助的人身上」。

「兒福聯盟─孩子的守護者」在臉輸粉專上貼出「小妹的生日願望」影片，內容提及阿嬤的兒媳在兩名小孫女兩三個月大時過世，靠著自己一人獨力將其拉拔長大；且為了孫女們健康成長，她將肉都給孫女們食用，自己只吃菜度日，「小孩子還在發育，買點肉給她們吃，我老人家就沒關係，有時候有人也會送菜給我吃」。

▲▼阿嬤月靠7千養育2名孫女的故事曝光，引起許多善心人士表示要捐款。（圖／翻攝兒福聯盟）



阿嬤78歲高齡，除了身體變差外，也容易受傷，因此她只在住家外圍自己種些菜，「萬一不小心跌倒，兒子也過世了，兩個孫女才這麼大，我害怕」，「我都不敢出門，如果發生什麼事，害到兩個小孫女」；此外，她也努力存錢，希望可以讓兩個小孫女參加畢業旅行。

該影片經報導後引起熱烈討論，486先生更在臉書PO文，希望可以找到這名阿嬤，並負擔對方的一切費用，但也知道機構不會直接透露祖孫的消息，「要我捐款給該機構即可，我其實猜到機構會這樣的，但請大家不要去批評，不管如何這機構也是有做事的，大家無須去批評」，「如果有緣份有人知道小孩跟阿罵，幫我聯繫看看願不願意我幫忙，願意的話我就趕快過年前去探視。」

▲486先生霸氣發文說要捐助祖孫三人。（圖／翻攝自Facebook／486先生）



據《三立新聞》報導，兒福聯盟資源發展處表示，他們12日早上聯繫阿嬤，告知對方有人願意幫忙，但阿嬤直接婉拒486先生的愛心，「她還是希望，資源可以用在其他更多需要幫助的人身上」。

雖然阿嬤婉拒好意，但從她短短幾句話也可以看出阿嬤即使困苦也想幫助人的愛；此外，許多《ETtoday新聞雲》的讀者見到報導後也紛紛留言，希望可以直接幫助這對祖孫，加上486先生的霸氣宣言幫助，讓大家看到社會處處都有溫暖。

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