這三老小我來養！78歲嬤靠7千補助養2孫女「只吃菜存畢旅錢」　團購達人霸氣宣告

記者葉國吏／綜合報導

一位78歲的阿嬤為了養育早逝兒子、媳婦留下的2名孫女，月靠7000元老人年金辛苦度日，消息經兒福聯盟曝光後引起討論。486團購網創辦人「486先生」陳延昶得知，在臉書霸氣發文說「這三個老小，我來養」。

▲阿嬤月靠7千養育2名孫女的故事曝光，引起許多善心人士表示要捐款。（圖／翻攝自Facebook／兒福聯盟─孩子的守護者）

臉書粉絲頁「兒福聯盟─孩子的守護者」上個月貼出1支影片「小妹的生日願望」，影片中的阿嬤為了養育2名孫女，月僅靠7000元老人年金度日。阿嬤說；「小孩子還在發育，買點肉給她們吃，我老人家就沒關係，有時候有人也會送菜給我吃」；同時，她也希望給小孫女最好的，不斷節儉度日，就想讓她們可以有錢買文具、讀書，甚至跟同學參加畢業旅行。

▶︎僅靠7000補助養2孫女！78歲嬤「只吃菜」存錢…哽咽：要讓她們去畢旅



▲僅靠7000補助養2孫女！78歲嬤「只吃菜」存錢…哽咽：要讓她們去畢旅。（圖／翻攝兒福聯盟）

阿嬤78歲高齡，除了身體變差外，也容易受傷，因此她只在住家外圍自己種些菜，「萬一不小心跌倒，兒子也過世了，兩個孫女才這麼大，我害怕」，「我都不敢出門，如果發生什麼事，害到兩個小孫女」。

12歲的小妹有個心願，可以跟姐姐一起在市區開咖啡廳，由姊姊製作甜點，她煮咖啡；除了可以就近照顧阿嬤之外，也可以藉此賺到金錢，照顧3人的起居，希望「家裡的人可以很好，可以成為一個可以幫助別人的人」。

▲486先生霸氣發文說要捐助祖孫三人。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

消息曝光後，486先生在臉書轉載發文「有人知道這阿罵在哪裡嗎？這三個老小，我來養，但得找的到人才行。」不過486補充表示，目前機構不願意透露祖孫訊息，「要我捐款給該機構即可，我其實猜到機構會這樣的，但請大家不要去批評，不管如何這機構也是有做事的，大家無須去批評。」

486先生表示，「如果有緣份有人知道小孩跟阿罵，幫我聯繫看看願不願意我幫忙，願意的話我就趕快過年前去探視。」

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