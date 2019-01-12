右轉發出巨大「碰」聲！她撞傷老翁直直衝　女三寶：以為東西掉了

地方中心／台中報導

台中東區復興路與大智路口9日發生車禍，其中一名邱姓老翁被廖姓女子的轎車撞倒，導致身上有多處擦傷，不料對方竟然沒有下車察看便將車子開走。事後廖女到案後供稱，以為是車內的碰撞聲才不以為意繼續行駛，不過警方不採信，依照過失傷害及肇事逃逸罪函送法辦。

▲廖女撞傷老翁肇事逃逸。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）



警方表示，邱姓老翁（70歲）直行在復興路上，卻被廖姓女子駕駛的汽車從左側右轉撞上，導致身上有多處皮肉傷，所幸送往醫院治療後已經無大礙。由於現場並無發現其他肇事車輛，員警立即調閱監視器，掌握相關車牌及駕駛人，並將人約談到案。

廖女辯稱，從復興路右轉大智路時，當時前後都沒有車，右轉時突然聽見車輛有碰撞聲，以為是車內東西發出的聲響，不以為意。但員警聽完她的說詞後直搖頭，因轎車後方有多處明顯傷痕。

▲轎車上留有明顯刮痕。



從監視器中可以看見，廖女右轉的速度並不慢，右轉時機車已經在她的正後方，但廖女卻說前後均無車輛，在2車碰撞後、發生巨大聲響卻沒下車查看，竟直接駕車離開直直衝，無視老翁倒地不起。

分隊長蔡興邦表示，廖姓駕駛因右轉時，未注意後方來直行機車而肇事，卻當沒事離開現場，已經明顯觸法，且有疑義理應由警方處置現場，而不是以自己的認知來處理事情，事故發生後當事人沒有自行研判肇事責任的權利，即使無任何肇責也不能不協助救護傷者。

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