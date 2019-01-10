虐童最重可判5年！施暴主任挑眉嗆「你想怎樣」...這下要哭了

突發中心／新北報導

新北市私立淯薪托嬰中心虐嬰事件曝光後，除了被社會局開罰、勒令停業，相關虐童人員也被起底，對此新北市政府社會局長張錦麗和法制局長黃怡騰於10日上午在市府召開記者會，除了祭出行政處分外，也將提出相關事證移送新北地方檢察署偵辦，涉案教師恐面臨5年以下有期徒刑。

▲托嬰中心涉虐童，主任嗆「你想怎樣」，眼角似乎還帶著囂張的笑意。（圖／東森新聞）



張錦麗表示，社會局9日已依據兒權法第49條，裁處3位老師（內含主任行為人）最高14萬元罰鍰，並依據相關法規，勒令終身不得擔任托嬰中心等兒少機構工作人員及居家托育人員，且已公告在社會局官網，至於托嬰中心知情不報、疏於管理，也依同法第83條，裁處最高30萬元罰鍰，並要求立即停辦。



張錦麗表示，有關虐兒部分，造成幼兒身心受創，其中2位曾有受傷部分，經由家防中心社工訪談，已媒合心理評估資源，持續給予身心輔導，並給予家長支持。另針對目睹暴力的其他幼兒將協助接續的照顧者及父母觀察，並處理受創後的特殊反應，以平穩兒少身心發展。



張錦麗說，淯薪私托停辦後，原收托26位幼兒，社會局將輔導轉收托，目前聯絡永和3家、中和4家托嬰中心，合計有27位名額，另有居家保母系統，正在一一聯絡家長，於下午召開說明會，依家長意願輔導轉收托，家長原已繳交的費用，將責成私立淯薪托嬰中心依契約書從寬辦理退費。



法制局長黃怡騰表示，本件涉及刑法第286條妨害幼童發育罪等規定部份，將提出相關事證移送新北地方檢察署偵辦，法制局並已啟動法律扶助服務平台，聯絡法律扶助義務律師，主動提供各項法律扶助，以供家長後續訴訟需求。

【更多新聞】

影／重打腳底板「啪啪啪」！幼兒淒厲哭喊 施暴主任：都道歉了還想要怎樣



影／正面曝光！「幼教界隋棠」涉虐打1歲童 中心主任嗆：要打才會乖

