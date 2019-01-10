淯薪托嬰「教學嚴格」聞名！家長大讚「小孩神進步」：還會送書包

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市永和私立淯薪托嬰中心爆發虐嬰案後，其主任更是隨意道歉嗆聲，引起社會共憤，後更擔心被網友攻擊，報警求助。但也有家長表示，淯薪收費低，教學又嚴格，才會將孩子送來上課，但萬萬沒想到是這種教育方式。

衛福部表示，已令淯薪托嬰中心停辦，終止準公共托育服務合作契約，除對托育人員及托嬰中心裁處罰鍰外，也命虐童者終身不得擔任托嬰中心等兒少機構工作人員及居家托育人員，且登載於托育人員系統註記管理。據《蘋果報導》報導，有家長也出面說，「教學很嚴格」，孩子進去後進步神速，有感覺到教學的成效。

▲淯薪托嬰中心虐嬰的案件引起熱議。（圖／翻攝臉書）



▲主任道歉怒嗆記者「還想怎樣？」（圖／東森新聞）



仔細查看淯薪在網路的評價，有許多媽媽在網路親子論壇「BabyHome」詢問、討論，認為淯薪收費2萬上下，且不同階段的孩子各有專屬教室，內部設備又整齊，因此很推薦，「裡面的園長及老師們都很有責任心」。

一名媽媽留言表示，他看過中和所有的立案托嬰中心，最後覺得淯薪有規劃，老師、園長人感覺都不錯，才會直接選擇；另名家長則說，學費包含了註冊費、月費、教材費，但會送書包、餐碗、圍兜，所以覺得很棒。

但事件爆發後，也有網友立即到該討論串下留言，希望這些媽媽可以將孩子帶離，「太恐怖了，沒想到以前家長都推薦的托嬰中心現在變成這樣...而且評鑑還甲等，歐賣尬><」。