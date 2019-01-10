托嬰中心虐童引公憤...延燒幼兒園　家長哽咽：被網友肉搜恐嚇

▲家長哽咽控訴自己遭眾多網友肉搜恐嚇。（圖／記者林煒傑攝）



記者林煒傑／新北報導

新北市永和區淯薪托嬰中心爆虐童事件，用木製鍋鏟抽打幼童腳底、還將幼童「上下搖晃」，社會局10日晚間與家長開會協議後續轉托及法律問題。有幼兒園家長在場哽咽控訴「事發到現在一直被網友們肉搜和恐嚇，也有很多陌生人跑到幼兒園，讓他們很擔心小朋友會有危險。」

家長泣訴，「托嬰中心（0到2歲）已經關了，還是有很多人肉搜幼兒園(3到5歲)地址，他們很擔心小朋友會有危險」、「負責人都被懲處了，托嬰中心老師也不會來了，為什麼還要一直追殺他們，還肉搜負責人、院長的小孩，犯錯的明明不是他們 ，幼兒園家長也因為在臉書上跟園長有互動，一起被肉搜攻擊，甚至恐嚇『活該你們的小孩被打』」。

有家長表示，主任跟老師們平常跟小朋友的互動都很好、很受歡迎，小朋友們也愛跟他們撒嬌 ，很多家長的小孩都是從托嬰中心升上去，也從沒聽過有虐待事件。

議員羅文崇表示，托嬰中心已勒令停業並裁罰30萬罰鍰，3名教師各14萬罰鍰，也公告3名教師終身不得從事托育工作；該中心收托的25名嬰兒，考量到臨時轉托的不便，昨日社會局也提供雙和區37家私托共27名額，及12位合格保姆供家長選擇，今日已陸續連繫家長討論退費事宜，並確認轉託情形。

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