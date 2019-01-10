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社會 社會焦點 保障人權

正名施暴是「情緒失控」！托嬰中心涉虐　主任道歉記者會114秒惹火全台

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社會中心／綜合報導

每月2萬2千元的托育費用，竟是送寶貝孩子去受虐！新北市永和私立淯薪托嬰中心被市府評鑑列為甲等，但9日卻驚爆虐童，托育員不但將1、2歲的幼童抓起來狂甩不止，甚至還持鍋鏟痛打孩子腳底板，發出響亮的「啪啪啪」聲；全案曝光後，該中心夏姓主任出面道歉，但語氣卻全無悔意，甚至在記者追問時還囂張反嗆「我都道歉了，不然還想怎樣？」一場原該平息眾怒、短短114秒的道歉記者會，頓時走鐘惹怒全台。

▲▼托育中心，施暴主任受訪。（圖／東森新聞）

▲夏姓主任在道歉記者會上提油救火，惹來不滿的民眾蛋洗、持棍夜巡托嬰中心。（圖／東森新聞）

家長陳情市議員 接露施暴內幕

新北市議員張維倩日前接獲家長陳情，指稱淯薪托嬰中心涉嫌施虐，經檢視監視器畫面後，赫見多名托育員失控對幼童施暴，不但手段粗暴地拉扯孩子「上下搖晃」，還隨手抄起木製鍋鏟痛打幼童腳底板，甚至還將孩童硬塞入櫃子中，整個中心內宛若是孩子們的地獄般充滿嚎哭聲，但家長卻無從察覺。

張維倩指出，由於該托嬰中心裝設有監視器APP，能及時看到中心內部狀況，因此許多家長才會選擇送孩子到這裡托育，沒想到月花2.2萬元的高額費用，卻是在孩子天真的童年裡種下惡夢。

陳情的家長哽咽地說，幼童無故對上學出現畏懼，但詢問托嬰中心卻總是遭到推託，給的全是毫無相關的影片，直到好友介入幫忙，這才知道孩子遭到虐打，且托育員還熟悉監視器位置，懂得躲開鏡頭後才動粗。張維倩也怒轟「托嬰中心裡只有打罵，根本毫無照顧熱忱與愛心，要求立即落實不適當托嬰中心的淘汰機制。

▲▼議員張維倩收到家長陳情，稱托嬰中心幼童竟遭強塞櫃子、爆打腳底。（圖／記者林煒傑翻攝）

▲▼議員張維倩收到家長陳情，稱托嬰中心幼童竟遭強塞櫃子、爆打腳底。（圖／翻攝臉書）

▲幼童不但被抓起粗暴狂甩，甚至還遭托育員持鍋鏟抽打腳底板。（圖／記者林煒傑翻攝、翻攝臉書）

社會局鐵腕制裁開罰 火速勒令停業、相關人員終身列管

新北市社會局指出，該托嬰中心自民國99年12月開始營業，目前共收托25名嬰幼兒，過去接未曾接獲不當照顧之情事，但社會局8日下午收到通報後，已立即啟動調查程序，並於9日中午勒令托嬰中心停業，同時裁罰3名涉案的托育人員各新台幣14萬元罰鍰，且勒令終身不得再任托育員，另一方面，托嬰中心知情不報，意圖隱匿，同樣裁處30萬元罰緩。

社會局長張麗錦強調，新北市政府不容許不當對待或違反兒權法情事發生，將依法裁罰、絕不寬貸，針對目前收托之嬰幼兒，將立即與家長逐一訪談，依家長需求，安排轉至其他托嬰中心及保母受托。

▲▼新北托嬰中心涉虐童，遭民眾丟雞蛋。（圖／記者林煒傑攝）

▲托嬰中心遭勒令停業，大門深鎖。（圖／記者林煒傑攝）

道歉記者會留金句 鏡頭前怒嗆「還想怎樣？」

在整起事件迅速延燒後，該托嬰中心夏姓主任也出面受訪致歉，但整個記者會上雖然嘴巴說著對不起，卻感受不到一絲一毫的歉意，還充滿了卸責、詭辯之詞，甚至夏主任還不認施暴虐童，硬拗「那不叫施暴，那叫『情緒失控』」，一番荒謬言論讓全台民眾全看傻了眼。

「對於你們看到的畫面，我只能說對不起，是我們的錯！」夏主任開場率先認錯，但語氣略顯急促，似乎相當不情願；而一旁的記者還提問「您就是承認有這樣的施暴行為，是這個意思嗎？」夏主任怒氣再也按捺不住，秒開口替暴行正名「那是『情緒失控』」，記者聽聞後滿頭問號，追問「那麼多老師一起情緒失控？」夏主任還當場反嗆「沒有那麼多老師！請問你看到幾位老師？」

夏主任指出，目前中心內共有5位托育員，且全部都有合格證照；現場記者再提問，「這樣的施暴行為是否有持續半年以上？」夏主任則直回「有什麼證據說我們施暴半年以上？沒有啊，對不對！而且對方家長也沒有、任何小朋友都沒有受傷，什麼都沒有！」還鬼扯是遭人陷害「今天是因為離職的老師，他自己行為不當，被我們說了，他心裡埋恨，才側錄、爆料出來！」

整場記者會中，夏主任都強調是針對「情緒失控」的部分道歉，現場記者還當場戳痛點，直問「剛剛有個爸爸說，影片中施暴的人就是主任您？」夏主任還大方承認，「是！我承認啊，所以我才會出來道歉！」當被問及是什麼原因導致情緒失控時，夏主任則回應「這個我拒絕回答，再見，謝謝！」眼見主任轉身離開，現場記者追問「道歉就可以了事了嗎？」原本已經邁開步伐的夏主任聽聞這句，忍不住轉身撇頭，怒嗆「那你想怎樣？請你告訴我，你想怎樣？」接著解釋「打是偶爾為之，不是常常，常常的話沒人願意留下來！」

▲▼托嬰中心涉虐童，主任道歉怒嗆記者「還想怎樣？」（圖／東森新聞）

▲主任遭記者追問時，還歪著頭凶狠嗆聲「那你想怎樣？請你告訴我！」（圖／東森新聞）

輪到民眾「情緒失控」 托嬰中心急報警求保護

原本應該平息眾怒的道歉記者會，卻因夏主任忍不住「情緒失控」而造成反效果，群眾怒火更盛，還有一名身穿運動服的男子不顧蛋價飆漲，9日傍晚18時許帶著數盒雞蛋「蛋洗托嬰中心」，朝著深鎖的大門一陣猛砸，玻璃窗、門廊上瞬間沾滿黃稠蛋液，而男子也立即遭到警方帶回偵訊，還怒轟「身為一個家長，看到這樣，難道你不生氣嗎？」

不只是男子砸蛋，警方晚間還發現另名男子手持木棍在托嬰中心附近徘徊，擔憂滋事，也立即將其帶回訊問。

面對網路上撻伐聲浪一波接著一波，淯薪托嬰中心只好緊急關閉臉書粉專阻絕網友怒火，甚至在發現有憤怒民眾持棍前來「情緒失控」時，一改虐童時的凶狠、以及記者會的囂張態度，嚇得撥打電話報警求救；警方為避免事態擴大，晚間也派遣5名人力到現場戒護。

▲▼新北托嬰中心涉虐童，遭民眾丟雞蛋。（圖／記者林煒傑翻攝）

▲托嬰中心晚間遭男子砸蛋，甚至還有民眾持棍徘徊，嚇得內部人員急忙報警尋求保護。（圖／記者林煒傑翻攝）

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關鍵字：托嬰中心,虐童,新北,托育員,永和,社會局,主任,道歉

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