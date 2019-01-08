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電影情節！毒男拒受檢逆向狂飆　警追上噴辣椒水逼停

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▲電影情節！警車、逃逸車並行　勇警情急噴辣椒水湊效逮到毒蟲。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警方回到現場找到被丟包的毒品。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市林姓男子利用凌晨時刻駕駛自小客車到東港購買毒品，被巡邏員警以小電腦查詢車牌，發現是治安人口車輛，示意停車受檢，他卻加重踩油門逆向加速逃逸，警方隨後追趕，趁林男車窗未關，逼近噴灑辣椒水，林眼睛睜不開只好停車，警訊後8日依毒品危害防制條例送辦。

東港分局東濱所所長郭瑾樺於昨7日凌晨零0時許率警員陳銀富執行巡邏勤務時，行經東港鎮中正路段，前方一台自小客以警用小電腦查詢是治安人口，警按鳴喇叭示意其停下盤查，不料駕駛還重踩油門加速逃逸，更不要命的高速逆向行駛在東港鎮主要道路，郭瑾樺見狀趕緊也大腳踩下油門緊跟在後，幸好警方沿路鳴笛及閃燈讓該車道的民眾紛紛先行躲避，才未讓該車衝撞到無辜的用路人。

▲電影情節！警車、逃逸車並行　勇警情急噴辣椒水湊效逮到毒蟲。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東警查獲毒品。▼林嫌落網。

▲電影情節！警車、逃逸車並行　勇警情急噴辣椒水湊效逮到毒蟲。（圖／記者陳崑福翻攝）

在追逐同時，所長看到自小客內丟出一包東西，未受影響，還是繼續追趕，最後兩車終於在東港大橋並行，由於自小客駕駛並未將車窗搖上，陳銀富立刻伸手越出車窗向男子噴灑辣椒水，沒幾秒果然奏效，男子雙眼逐漸看不清楚只能煞車停下，警方立刻上前將男子從駕駛座拖下車壓制。

警方說，駕駛是42歲的林姓男子（設籍高雄市、有販賣毒品等前科），在警方壓制後態度仍不配合，表示逆向只是單純不想接受警方盤查，警方將他帶回調查。所長並回到該自小客逆向起始地沿線找尋，果然在機車道中間找到為39多公克的安非他命，將林嫌帶至現場指認。

林嫌供說，原想丟包毒品後能順利逃脫，不料還是被抓。警方調查，林嫌從事板模工，一個月來東港購買安非他命一次，這次購買後本來想回到梓官住處慢慢施用，沒想到還回程路上看到巡邏員警，心虛想加速逃逸。警方驗出他尿液有海洛因及安非他命陽性反應，訊後依毒品危害防制條例送辦。

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關鍵字：屏東,東港,警察,毒品

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