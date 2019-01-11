ABS機車3.1億補助紅包來了！上千車主敲碗　公總：還沒拿到錢

▲交通部稍早宣布，行政院已核定今年ABS補助經費3.1億。（圖／記者李毓康攝）

記者曹悅華／台北報導

今年元旦起，新款新機車強制加裝ABS或CBS新制上路，但因加裝後成本上漲引來民怨，後交通部敲定無論新舊款機車，只要配備ABS或CBS，分別都給4000元及1000元的補助金，而今（11）交通部對外宣布，行政院已核定今年ABS補助經費3.1億，已請公路總局儘速核撥經費，目前約有1200輛車車主申請。對此公路總局監理組組長林義勝則回應，昨（10）知道有這消息但「一直在等錢現在還沒拿到」，等拿到款項後會儘速對民眾做撥款動作。

交通部稍早宣布，行政院已核定今年ABS補助經費3.1億，將儘速補發給民眾補助款，林義勝則表示，昨天透過路政司知道有這消息，也有被電話告知，現在就是等公文，後續的經費要等院內核定才會跟主計處申請，待經費確定後才能對民眾做後續撥款，至於什麼時候能拿到款項，公路總局提到也是「一直在等錢」。

對於款項何時會撥給公總，交通部路政司科長趙晉緯回應細節都還在跟公總處理當中，因為行政機關有一定程序要跑，會儘快撥款，同時提到屆時民眾申請資料審核通過也會趕快將補助款發放下來。

▲公路總局統計，到8日為止共受理705輛機車補助案。（圖／記者季相儒攝）

公路總局各區監理所統計，自1月2日截至108年1月9日止，各區監理所已受理ABS補助876件；CBS補助361件，共計1,237件。林義勝當時表示，由於該補助案經費政院還沒核定，因此監理所僅先受理申請，尚未發放補助金。

林義勝在9日時指出，元旦起已請車商告知購買車主，在車商代領牌的時候協助向監理單位提出申請，民眾只要多附存摺影本、帳號，後續待政院核定、經費下來後，就會主動撥款。

公路總局也正規劃相關網頁，未來如有民眾漏了申請，或想查詢申請進度，都可以透過網頁完成。目前經費也希望最快春節前能讓民眾收到款項。

交通部2015年5月15日發布修正車輛安全檢測基準，2019年元旦起，新款126CC以上機車新車，需強制裝設ABS（防鎖死煞車系統），新款125CC以下機車需強制裝設ABS（防鎖死煞車系統）或CBS（連動式煞車系統）。交通部敲定，125CC以下，無論新舊款，配備ABS者每輛補助新台幣4000元，配備CBS者每輛提供補助1000元。

補助費將直接嘉惠購車者，由車主親辦或委託代辦由公路監理機關窗口登記申請，經公路總局公路監理機關審核通過後，撥款至車主本人指定帳戶。