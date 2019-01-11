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內閣總辭！誰來接管交通部？　交長人選「這4人呼聲最高」

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▲▼台中市長林佳龍受訪時對於民調結果感謝市民支持。（圖／記者李忠憲攝）

▲內閣總辭，交通部誰來接管引熱議。（資料趙／記者李忠憲攝）

記者賴文萱、曹悅華／台北報導

前交通部長吳宏謀因普悠瑪號翻覆事件請辭下台後，部長一職就由交通部「最佳工具人」政務次長王國材代理，如今在行政院長賴清德11日率領內閣總辭後，交通部由誰來接管再度被熱議，外界目前傳出4人選呼聲高，包含前台中市長林佳龍、行政院政委吳澤成、交通部代理部長王國材以及華航董座何煖軒。

外傳交通部長以4位熱門人選呼聲最高，有前台中市長林佳龍、兼任工程會主委的行政院政委吳澤成、華航董座何煖軒，以及交通部代理部長王國材。儘管蘇系的吳澤成呼聲不小，他仍否認有跟蘇接觸討論內閣人事，至於林佳龍雖傳昨（10）蘇貞昌約詢出任交通部長意願，目前仍尚未給出確定回覆。

▲前台中市長林佳龍、現任台中市長盧秀燕。（圖／記者陳玉攝）

▲前台中市長林佳龍對於接任交通部長一事，尚未點頭答應。（圖／記者陳玉攝）

知情人士透露，蘇近日已與核心幕僚展開規劃，同時邀請屬意人選一談，其中就包含林佳龍，由於林在擔任台中市長期間致力於爭取興建山手線、台中捷運，更擴展公車路線進入較偏遠的鄉鎮，有望成為新的交通部長，但他目前尚未點頭答應。

▲▼普悠瑪出軌事件第三次家屬說明會，政務委員吳澤成。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院政務委員吳澤成。（圖／記者林敬旻攝）

吳澤成是基層公務員出身，國立中央大學營建管理研究所碩士，具公共工程專業背景，曾任基隆市政府工程局局長、台灣省政府住都局工務處長、台北縣政府工程局局長、台北縣副縣長、宜蘭縣代理縣長等職。過去在蘇貞昌內閣時，出任行政院政務委員兼工程會主委。

在台鐵普悠瑪列車翻覆意外後，吳澤成也擔任行政院「1021鐵路事故行政調查小組」召集人，負責調查釐清事故真相。

▲▼行政院普悠瑪總結記者會 交通部代理部長王國材、行政院發言人谷辣斯·尤達卡、行政院政務委員吳澤成、交通鐵道局長胡湘麟 台鐵局長張政源（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部代理部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

王國材過去曾被稱讚是「最佳工具人」，任內歷經2位部長，是交通部最資深的次長，不只代理交通部長，也曾代理過中華郵政董事長、台灣港務公司董事長，並擔任中華航空事業發展基金會董事長，並兼任圓山飯店董事長。

現年60歲的王國材，過去學經歷為國立交通大學交通運輸研究所博士，歷任鼎漢國際工程顧問公司總經理、董事長、高雄市政府交通局局長、高雄市政府顧問兼台北聯絡處主任、一卡通票證股份有限公司董事長等職務，資歷豐富並具領導管理專長。立委鄭寶清曾稱讚他，身為最有價值球員是很有可能扶正的，但當時王國材笑稱，工具人很難變成主要投手變成主將，每天就是認真做好每件事。

▲▼華航董事長何煖軒。（圖／記者李毓康攝）

▲華航董事長何煖軒。（圖／記者李毓康攝）

另外，現任中華航空董事長何煖軒，曾擔任交通部次長、高鐵局長、桃園捷運董事長等，對捷運軌道熟悉，也是每次交通部長一職被點名時的熱門人選之一。

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關鍵字：內閣,內閣總辭,交通部,交通部長,林佳龍,吳澤成,王國材,何煖軒

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