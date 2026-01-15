　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

11歲女童接連猝死！買完包子叫一聲人沒了 長庚兒醫揭真相

記者劉邠如／綜合報導

台中一名11歲女童近日外出時突然昏迷，經葉克膜搶救仍不治；另有中國湖南女童傳出因與母親分離，情緒崩潰後倒地身亡。兩起事件在網路引發討論也讓引起不少父母恐慌。對此，長庚紀念醫院兒科急診醫師吳昌騰指出，單純要「劇烈情緒」直接造成猝死，其實不太符合臨床常見情況，多數仍需回到心臟、腦部或代謝等潛在病因來解釋，「情緒比較像誘發因素，而不是唯一原因。」

▲女童感冒月餘，突然猝逝，讓父母難以接受。（圖／AI示意圖）

▲女童感冒月餘，突然猝逝，讓父母難以接受。（AI協作圖／記者劉邠如製作，經編輯審核）

台中女童加油站上車突昏迷　葉克膜搶救3天不治、明日解剖
台中這起案件發生在10日。據了解，女童近月有感冒、咳嗽症狀，期間仍能與家人出國旅遊，返台後仍有感冒狀況，並曾出現心臟不適。


案發當天，女童跟著父親外出，父親到太平區樹德路一間加油站加油，女童則下車買包子，買完上車時突然「大叫一聲」後昏迷，當場失去生命跡象。家屬先將人送往附近醫院搶救，後轉送中國醫藥大學兒童醫院，院方以葉克膜搶命3天，但女童仍因腦部缺氧、肺水腫等狀況不治。檢方已相驗並排定解剖，死因仍待釐清，初步排除兒虐。

湖南女童「情緒崩潰後猝死」　醫師：多半仍要找得到生理機轉
而中國湖南案，根據陸媒報導，女童父母離異，母親送孩子回前夫家時躲在車後不讓孩子找到，女童在街頭邊哭邊找人，隨後倒地，傳出為「心因性休克」搶救不及身亡。家屬稱女童過去無病史。

吳昌騰指出，臨床上確實會看到孩子在情緒劇烈波動下出現過度換氣、暈厥、短暫昏倒，但「從哭鬧或激動，直接走到猝死，在臨床上並不常見」。他也直言，單純因情緒高漲、腎上腺素分泌增加就導致孩子當場猝死，並不符合臨床經驗；若真的發生，多半必須要能解釋背後的生理原因，「例如本來就有心律不整、心肌炎、先天性心臟病、腦部血管問題，或其他代謝性疾病，只是平時沒被發現。」


吳昌騰也補充說明，成人突然倒地猝死，確實可能與心肌梗塞、主動脈剝離等疾病有關，但這類情況在兒童身上極為少見。「以兒科來說，小朋友幾乎不會因為心肌梗塞而突然倒地過世，臨床上比較少看到這樣的情形。」他強調，若是兒童發生突發性倒地或猝死，仍應回到是否存在心臟、呼吸道或其他潛在疾病來判斷，而不能直接套用成人的病因來解釋。

▲長庚兒科急診醫師吳昌騰。（圖／記者劉邠如攝）

▲長庚兒科急診醫師吳昌騰。（圖／記者劉邠如攝）


台中女童猝死案！醫師分析心因性、阻塞性休克機率高


而針對台中女童猝死案，吳昌騰分析，臨床上常見的兒童休克原因大致分為四種：


一、低血容量性休克
多見於大量失血、嚴重脫水或體液流失，例如重大外傷、腸胃道大量嘔吐腹瀉等。由於血容量不足，導致血壓下降、器官灌流不足，進而引發休克。吳昌騰指出，這類型通常病程會有較明顯徵兆，家長相對比較看得出來。
二、分布性休克（含敗血性休克、過敏性休克）
常見於嚴重感染（敗血症）或嚴重過敏反應，因血管異常擴張造成血壓驟降。吳昌騰表示，若是敗血性休克，孩子多半會有感染脈絡，搭配 BBB tool 觀察時，行為、呼吸、膚色等徵兆也會更明顯，家長較容易判別。
三、心因性休克
多與心臟功能異常相關，例如心肌炎、嚴重心律不整、心臟收縮功能突然失常等。吳昌騰指出，心因性休克可能合併多種原因，包括電解質異常、心律不整，甚至高血鉀、低血糖等，都可能讓孩子突然心跳停止、呼吸停止。
四、阻塞性休克
指血液循環受到物理性阻礙，例如肺栓塞、心包膜積水（心包填塞）、氣胸等，導致心臟或大血管回流受阻。吳昌騰指出，這些狀況不論大人或小孩，都可能造成瞬間心跳停止、呼吸停止。


而女童情況呈現「先有呼吸道感染、旅遊返台後未癒，後來在買東西、上車瞬間突然失去呼吸心跳」，吳昌騰表示，依照病程推測，臨床上會「比較傾向」考慮心因性休克的可能性，機率相對較高，後續仍要看解剖或相關檢驗是否能更明確印證；同時也不排除合併阻塞性休克的可能。


不過他也強調，目前仍無法僅憑症狀或單一事件就下結論，真正原因仍須透過解剖、病理與相關檢驗結果進一步釐清。

醫師提醒：孩子生病留意「3B」
吳昌騰也提醒，孩子「突然倒地、意識不清」看似來得快，但其實多半「還是會有來龍去脈可以依循」。他建議家長在家可善用國外醫學教育常用的「BBB tool」作為觀察指標，也就是「3B」：第一個是 Behavior（行為），看孩子這幾天的精神、活動力，跟平常相比是否明顯不對勁；第二個是 Breathing（呼吸），留意是否出現呼吸變快、變慢或呼吸費力；第三個是 Body color（膚色），觀察是否蒼白、發紺等異常。吳昌騰指出，有些孩子生病會「硬撐」、代償能力好，但一旦到某個程度，行為、呼吸或膚色往往會先出現變化；若家長用「3B」觀察到異常，就應提高警覺，及早就醫評估，避免延誤。

▲台中女童被送往中國附醫插葉克膜急救，三天後仍不治。（圖／引自Google街景）

▲台中女童被送往中國附醫插葉克膜急救，三天後仍不治。（圖／引自Google街景）

 
01/13 全台詐欺最新數據

11歲女童旅遊返台突猝逝　恐病毒引發致命心肌炎

11歲女童旅遊返台突猝逝　恐病毒引發致命心肌炎

台中一名11歲女童跟家人赴中國旅遊，期間出現感冒、心臟不適情況，女童返台後，在車上突然失去呼吸心跳，被緊急送醫、裝葉克膜搶救，仍回天乏術，初判疑似心肌炎。對此，醫師指出，近期不僅國內，連日本、中國等都流感大爆發，流感病毒有可能引發心肌炎、腦炎等，通常病程演進相當快，甚至猝死，家長不得不當心。

男大生「心因性猝死」　醫示警6大潛在風險！年奪4萬人命

男大生「心因性猝死」　醫示警6大潛在風險！年奪4萬人命

賓士男洗完車躺駕駛座命危　裝葉克膜搶救中

賓士男洗完車躺駕駛座命危　裝葉克膜搶救中

她天冷風一吹頭暈、噁心　竟「心房顫動+短暫性中風」

她天冷風一吹頭暈、噁心　竟「心房顫動+短暫性中風」

29到31歲是腦力巔峰　醫揭「大腦重組4年齡」：老了≠退化

29到31歲是腦力巔峰　醫揭「大腦重組4年齡」：老了≠退化

關鍵字：

台中女童猝死兒童猝死吳昌騰長庚兒科急診葉克膜心因性休克阻塞性休克分布性休克低血容量性休克心肌炎心律不整肺栓塞心包膜積水氣胸BBB tool3B觀察BehaviorBreathingBody color兒童急診呼吸道感染情緒激動非死因腎上腺素兒童醫療

讀者迴響

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

柯蕭確定披美國隊戰袍

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股ADR狂飆

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

WBC經典賽中華隊場次全數售完

「洛鞍」逆勢生成　氣象署揭密1月颱很罕見？

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

