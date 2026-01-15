11歲女童接連猝死！買完包子叫一聲人沒了 長庚兒醫揭真相

記者劉邠如／綜合報導

台中一名11歲女童近日外出時突然昏迷，經葉克膜搶救仍不治；另有中國湖南女童傳出因與母親分離，情緒崩潰後倒地身亡。兩起事件在網路引發討論也讓引起不少父母恐慌。對此，長庚紀念醫院兒科急診醫師吳昌騰指出，單純要「劇烈情緒」直接造成猝死，其實不太符合臨床常見情況，多數仍需回到心臟、腦部或代謝等潛在病因來解釋，「情緒比較像誘發因素，而不是唯一原因。」

▲女童感冒月餘，突然猝逝，讓父母難以接受。（AI協作圖／記者劉邠如製作，經編輯審核）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中女童加油站上車突昏迷 葉克膜搶救3天不治、明日解剖

台中這起案件發生在10日。據了解，女童近月有感冒、咳嗽症狀，期間仍能與家人出國旅遊，返台後仍有感冒狀況，並曾出現心臟不適。



案發當天，女童跟著父親外出，父親到太平區樹德路一間加油站加油，女童則下車買包子，買完上車時突然「大叫一聲」後昏迷，當場失去生命跡象。家屬先將人送往附近醫院搶救，後轉送中國醫藥大學兒童醫院，院方以葉克膜搶命3天，但女童仍因腦部缺氧、肺水腫等狀況不治。檢方已相驗並排定解剖，死因仍待釐清，初步排除兒虐。

湖南女童「情緒崩潰後猝死」 醫師：多半仍要找得到生理機轉

而中國湖南案，根據陸媒報導，女童父母離異，母親送孩子回前夫家時躲在車後不讓孩子找到，女童在街頭邊哭邊找人，隨後倒地，傳出為「心因性休克」搶救不及身亡。家屬稱女童過去無病史。

吳昌騰指出，臨床上確實會看到孩子在情緒劇烈波動下出現過度換氣、暈厥、短暫昏倒，但「從哭鬧或激動，直接走到猝死，在臨床上並不常見」。他也直言，單純因情緒高漲、腎上腺素分泌增加就導致孩子當場猝死，並不符合臨床經驗；若真的發生，多半必須要能解釋背後的生理原因，「例如本來就有心律不整、心肌炎、先天性心臟病、腦部血管問題，或其他代謝性疾病，只是平時沒被發現。」



吳昌騰也補充說明，成人突然倒地猝死，確實可能與心肌梗塞、主動脈剝離等疾病有關，但這類情況在兒童身上極為少見。「以兒科來說，小朋友幾乎不會因為心肌梗塞而突然倒地過世，臨床上比較少看到這樣的情形。」他強調，若是兒童發生突發性倒地或猝死，仍應回到是否存在心臟、呼吸道或其他潛在疾病來判斷，而不能直接套用成人的病因來解釋。

▲長庚兒科急診醫師吳昌騰。（圖／記者劉邠如攝）





台中女童猝死案！醫師分析心因性、阻塞性休克機率高



而針對台中女童猝死案，吳昌騰分析，臨床上常見的兒童休克原因大致分為四種：



一、低血容量性休克

多見於大量失血、嚴重脫水或體液流失，例如重大外傷、腸胃道大量嘔吐腹瀉等。由於血容量不足，導致血壓下降、器官灌流不足，進而引發休克。吳昌騰指出，這類型通常病程會有較明顯徵兆，家長相對比較看得出來。

二、分布性休克（含敗血性休克、過敏性休克）

常見於嚴重感染（敗血症）或嚴重過敏反應，因血管異常擴張造成血壓驟降。吳昌騰表示，若是敗血性休克，孩子多半會有感染脈絡，搭配 BBB tool 觀察時，行為、呼吸、膚色等徵兆也會更明顯，家長較容易判別。

三、心因性休克

多與心臟功能異常相關，例如心肌炎、嚴重心律不整、心臟收縮功能突然失常等。吳昌騰指出，心因性休克可能合併多種原因，包括電解質異常、心律不整，甚至高血鉀、低血糖等，都可能讓孩子突然心跳停止、呼吸停止。

四、阻塞性休克

指血液循環受到物理性阻礙，例如肺栓塞、心包膜積水（心包填塞）、氣胸等，導致心臟或大血管回流受阻。吳昌騰指出，這些狀況不論大人或小孩，都可能造成瞬間心跳停止、呼吸停止。



而女童情況呈現「先有呼吸道感染、旅遊返台後未癒，後來在買東西、上車瞬間突然失去呼吸心跳」，吳昌騰表示，依照病程推測，臨床上會「比較傾向」考慮心因性休克的可能性，機率相對較高，後續仍要看解剖或相關檢驗是否能更明確印證；同時也不排除合併阻塞性休克的可能。



不過他也強調，目前仍無法僅憑症狀或單一事件就下結論，真正原因仍須透過解剖、病理與相關檢驗結果進一步釐清。

醫師提醒：孩子生病留意「3B」

吳昌騰也提醒，孩子「突然倒地、意識不清」看似來得快，但其實多半「還是會有來龍去脈可以依循」。他建議家長在家可善用國外醫學教育常用的「BBB tool」作為觀察指標，也就是「3B」：第一個是 Behavior（行為），看孩子這幾天的精神、活動力，跟平常相比是否明顯不對勁；第二個是 Breathing（呼吸），留意是否出現呼吸變快、變慢或呼吸費力；第三個是 Body color（膚色），觀察是否蒼白、發紺等異常。吳昌騰指出，有些孩子生病會「硬撐」、代償能力好，但一旦到某個程度，行為、呼吸或膚色往往會先出現變化；若家長用「3B」觀察到異常，就應提高警覺，及早就醫評估，避免延誤。

▲台中女童被送往中國附醫插葉克膜急救，三天後仍不治。（圖／引自Google街景）