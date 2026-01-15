▲BTS空降高雄11月連唱3場，「阿米」創意告白陳其邁：愛邁邁邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

KPOP天團BTS防彈少年團於13日深夜驚喜宣布世界巡迴演唱會行程，其中「高雄站」正式列入名單，將於11月19、21、22連唱三場，消息一出瞬間引爆全台粉絲熱潮。高雄市長陳其邁隨即在社群媒體分享這項好消息，吸引大批網友湧入留言區，感謝市府促成國際級演唱會落腳高雄，更掀起一波創意告白熱潮。

▲BTS空降高雄開唱，陳其邁喊實現「阿米」心願。（圖／記者賴文萱翻攝）

不少粉絲直接改編BTS經典歌曲〈Boy With Luv〉歌詞，向陳其邁告白，有網友留言直呼：「Oh邁邁邁，愛邁邁邁，謝謝市長，阿米已哭，求敲碗紫色高雄」，瞬間引發共鳴；也有人高喊「邁邁我愛你！！！！」、「高雄萬歲 其邁萬歲」、「感恩邁邁 讚嘆邁邁」，留言區宛如大型應援現場。

▼BTS空降高雄11月連唱3場，「阿米」創意告白陳其邁：愛邁邁邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

在陳其邁的Threads貼文下，同樣湧現滿滿感謝聲浪，有粉絲表示「市長我愛你，邁邁太帥了，今晚睡不著了」，也有網友大讚市府團隊努力已久，「市府團隊肯定談很久，畢竟場地早就接洽好，終於可以說了」。更有歌迷興奮直呼「居然開三場太猛了！！繼續許願其他嗨炸高雄」，顯示粉絲對高雄作為演唱會城市的高度期待。

另有網友幽默表示「這是什麼讓人想遷戶籍的市長」、「高雄市政府沒有要放過其他縣市的意思」，也讓高雄再度成為全台矚目焦點。

此次BTS世界巡迴選擇高雄，不僅展現城市大型活動接軌國際的能量，也再次印證高雄作為台灣演唱會之都，在演唱會經濟與城市行銷上的吸引力。