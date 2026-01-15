　
「幫付10年家庭費用」節省妹妹突買房了！姊傻眼：我沒車沒房

▲▼房產,居家,客廳,房間,打掃,房屋,租房,水電,買房。（圖／記者施怡妏攝）

▲幫妹妹分擔費用10年，如今對方買房了。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

「感覺心酸酸的！」一名女網友透露，十年來體諒妹妹半工半讀、辛苦生活，總是幫忙付掉旅遊與聚餐費用，還對爸媽稱是「共同分攤」。沒想到妹妹近日在群組宣布「買房了」，讓40多歲、仍無房車的姊姊感到錯愕。文章引來網友安慰，「好運會累積的」、「從現在起換你為自己努力」。

一名女網友在臉書《爆廢1公社》表示，兩姊妹相差10多歲，看著對方讀大學半工半讀、在外租屋，尤其在家庭群組上透露三餐不正常吃，出社會後也依舊忙到顧不了自己，身上也不曾穿戴名牌，讓身為過來人的原PO心疼不已。

原PO透露，自己大學時期也曾半工半讀，懂那種「生活不易」的處境，所以一直對妹妹特別照顧，像是家族旅遊、逢年過節、父母生日這種需要分攤費用的時候，原PO幾乎都會把妹妹的那份一起付掉，並向爸媽強調姊妹倆共同分擔的。

轉眼間，這樣的溫情相挺模式過了10年，殊不知妹妹最近在家裡群組分享買房的喜事，頓時讓原PO晴天霹靂，甚至忍不住感慨「姊姊也40多歲了，沒房沒車...為啥感覺心酸酸的？」

網正能量安慰：未來肯定有福報

底下網友紛紛開導，「親姊妹若能有如此成就，我會很感心，雖說數年後反差，但付出者累積福報，日後肯定會有好運」、「付出就只是付出，不要肖想什麼福報」、「善良又會體恤人，別急，好運會累積的」、「你要為他開心，買房總比他亂花錢負債好多了」、「妹妹節儉省來的」、「表示從現在開始你不用再幫妹妹了，你要為自己著想，相信很快你也可以買房」、「自己的妹妹自己疼，你應該驕傲，把心酸當心疼，事情發生就往前看」。

01/13 全台詐欺最新數據

554 3 6163 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

阿本在2020年終於在買下內湖的房子，去年更將打拼20年的積蓄梭哈，一口氣將千萬房貸還完，他今（14日）和夏和熙、木木出席全新網路綜藝節目《OMO調查局》記者會，坦言去年去年比較辛苦，每個月通告費就是生活費：「我老實說，今年目標就是沒有目標，存夠未來養老的錢就好。」

