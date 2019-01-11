野宴推女客88折！他看條件大驚「國中生收費＞成年女性」：根本歧視吧

▲野宴日式炭火燒肉祭出打折活動吸引女性客群。（圖／翻攝自野宴官方網站）

網搜小組／綜合報導

知名日式炭火燒肉「野宴」近日推出打折活動，女性成人在平日到店消費吃到飽，就享88折優惠。但活動卻引發網友討論，因為有人發現，同樣88折的條件為「10歲以上、12歲以下」、「65歲以上老人」，只有「生理性別是男生」的人沒有優惠，「13歲的『男童』收費比成年女性高」讓他直呼「根本就是歧視吧？」

一名網友在PTT的Gossiping貼出野宴的活動，只見活動為「女性限定特典！88折優惠！好評延長」，說明是「週一至週五，凡女性成人來店消費吃到飽，立享88折優惠」，活動時間則為「107/10/01～108/01/18」，還規定限8人以下用餐，還要前一天預約訂位。

網友發現，同樣88折的有「10歲以上未滿12歲 成人價88折」、「敬老 65歲以上長者 成人價88折」。優惠條件讓他傻眼「唯獨生理性別為『男』的沒有優惠，是怎樣？」而且只要是女性，就視同「12歲以下或65歲以上」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲女性限定88折優惠讓男網友批「歧視吧？」（圖／翻攝自PTT）

換句話說，13歲的男生來吃燒肉就已經要付全額，而13歲大約是國中生的年紀，收費卻比成年女性高，讓貼文網友直呼「見鬼了，世界奇觀？這根本就是歧視吧？」

看到貼文後，其他人紛紛留言熱議，有的人也認為優惠不合理，「我不過是超過20歲的男輪，也想要優惠臭惹嗎」、「歧視成年男性，覺得被歧視」、「我跟女友去，她有打折我沒有QQ不然好歹來個情侶優惠啊」、「7pupu，我穿女裝去吃哦」、「我心理性別女可以打折嗎？」

但也有網友嗆，「你不高興可以剁掉阿」、「13歲已經國中生了，還男童咧」、「肥宅吃那麼多要加收錢才對」、「想去就去啊，有差那12%嗎」、「13雖男生不就國一二正在發育，超會吃的，全額合理啊」、「夜店還免費勒」、「女生打折就是男生打折啊！嗚嗚不說了我女友要訂位了」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！