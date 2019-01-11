洗澡放空！他吹頭秒乾...妹一聞變臉　一票網爆失憶：我抹過沐浴乳了嗎

▲ 洗澡是最好放空的時機之一。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

「洗澡」是許多人卸下一天疲憊、可以放空腦袋的時候，不過過於放鬆似乎也會造成一些困擾。一位網友日前就分享他忘記自己有沒有洗頭的經驗，還出動家人的鼻子幫他鑑定，事實證明「原味頭皮」的確還沒被清洗過。不過底下也釣出一票患有「洗澡失憶症」的網友，紛紛有共鳴地表示「常常莫名洗兩次澡路過」、「忘記到底抹過沐浴乳了沒」。

「這不是老人痴呆！」一位30多歲的網友在PTT笨板發文表示，某日他加班了一個多小時，吃完晚餐後就窩在沙發上休息了一陣，隨後發現自己好像很久沒運動，便趕緊到附近的運動中心跑了45分鐘的步。

運動完回家後，筋疲力盡的他便放熱水洗澡，刷牙之際就開始放空，不過還有記得洗臉。回過神來後，自己已經在吹頭髮，但是卻發現好像哪裡怪怪的，「今天的頭髮吹沒兩下就乾了涅，我有擦的這麼乾嗎...」。

之後原po越想越覺得不太對勁，懷疑自己其實根本沒洗到頭，但是卻又完全沒印象，只好跑去向妹妹求救，要她聞一下自己的頭皮。結果對方用一種「你是不是忘記把腦袋帶進浴室的表情」表示頭根本沒洗到，讓原po崩潰大喊自己才不是老人痴呆，只是恍神而已。

▲網友都表示常忘記有沒有抹沐浴乳，或是忘記洗到哪裡。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

這則貼文引起了許多鄉民的共鳴，紛紛表示，「常常莫名洗兩次澡路過」、「以前有次連續加班，回家要洗澡進浴室後就忘了要幹嘛」、「我是都會忘記洗到哪裡」、「常常問另一伴自己到底有沒有抹過沐浴乳」、「每次都要確認壓頭有沒有殘留泡沫才確定洗過了」、「我昨天洗完澡發現，腳踝的酸痛貼布整個濕透，貼得好好的，讓我也整個懷疑我剛剛到底有沒有洗乾淨，連貼布都沒發現」。

還有許多人要原po清醒點，「居然叫妹妹聞原味頭皮...醒醒吧你沒有妹妹」、「其實你還在加班，太累趴在桌上睡覺，不會有什麼妹妹的啦」、「 這是勸導洗澡也要有SOP的故事，然後你沒有妹妹」、「你會不會其實沒有去跑步，從頭到尾都在沙發上」。

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