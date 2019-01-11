《來去高雄》重製「齊柏林」遺作　高市府挨批後回應：深感歉意

▲白冰冰《來去高雄》MV畫面再惹議 。（圖／翻攝白冰冰臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

藝人白冰冰自費拍攝《來去高雄》MV當中，使用了台灣阿布電影與高雄市政府合作的《飛閱高雄》部分空拍畫面，不過台灣阿布公司在臉書發文，不滿遭到運用、重製，這樣對已故導演齊柏林拍攝《飛閱高雄》的創作精神與理念不夠尊重，對此高雄市政府觀光局回應：「深感歉意」。

台灣阿布電影在臉書發文，認為雖然白冰冰製作的MV並非做為商業用途，可是當中使用的空拍高雄地景的影像畫面也有標明是由「高雄市政府都發局提供」，不過為了尊重原創者的創作精神，同時也要符合當初雙方合作的理念，台灣阿布電影公司不希望任何人、用任何形式，擷取部分片段播出部分的影像，並且運用在其他的影片或以重製成其他影片，主要為了尊重齊柏林導演拍攝《飛閱高雄》的創作精神與理念，同時也希望爾後《飛閱高雄》的影片仍以原版完整播出為宜。

▲阿布電影公司臉書回應全文 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



面對阿布電影公司的「軟釘子」，高雄市政府觀光局也給予正面回應關於白冰冰《來去高雄》影片授權問題，強調已經與跟阿布電影公司溝通後定調，高市府雖擁有著作權及著作人格權，但是重製時仍應先向阿布公司取得其同意。所以對於這次忙中疏失，我們深感歉意。未來我們會更加注意，謝謝！

▲白冰冰《來去高雄》MV畫面再惹議 。（圖／翻攝白冰冰臉書）