台南林意箴PK白冰冰《來去高雄》宣傳MV　網友：看著看著就哭了

記者趙蔡州／綜合報導

藝人白冰冰受高雄觀光局邀請，無償擔任一月份的觀光代言人，但9日晚間公布了代言歌曲《來去高雄》後，影片卻引來許多網友留言負評，還有網友拿台南市旅遊局的觀光影片比較，直言2支影片的質感真的有差，還有人說：「身為高雄人，五味雜陳」、「看著看著就哭了。」

台南旅遊宣傳短片邀請「新一代女神」林意箴擔綱女主角，使用「Tainan Tone」台南為主題結合Pantone色票、Hyperlapse移動縮時等手法，讓民眾可以跟著影片中林意箴的腳步，短短幾分鐘內享受一場暢遊台南各大景點的放鬆之旅，並且在台南尋找到屬於自己的顏色。

▲網友將台南旅遊宣傳片與白冰冰《來去高雄》比較。（圖／翻攝自台南旅遊）

片中有代表「潮間紫」北門潟湖、「秋芒粉」大內橋芒草、「窯烤金」東山窯烤龍眼、「西洋銀」奇美博物館、「聖者青」台南神學院、「城牆紅」台南孔廟等，還有其他像是藍晒圖、神農街、十鼓糖廠及花園夜市等景點，影片上傳至今20天已有超過26萬人次觀看，而且人氣還在持續增加中。

其他網友看了紛紛留言說：「高雄人看了覺得難過」、「看完高雄的廣告片趕快轉回來洗一下眼睛」、「沒有大媽跳舞，就80分起跳了」、「能拍出候鳥紫算是很貼近，我每天上班台17線旁都一大堆，很接地氣啊」、「朝聖一下，質感」、「身為高雄人，五味雜陳」、「我看著看著就哭了。」

▲白冰冰官方頻道9日上傳了「來去高雄」宣傳MV。（圖／翻攝自Youtube／白冰冰官方影音頻道）

白冰冰《來去高雄》MV則被分享在官方Youtube後，9日截至11日凌晨0時已有39萬人次點閱，人氣可以說是一飛沖天，儘管許多人批評質感不佳、感覺像80年代等，但也不乏網友力挺說：「冰冰姐，就是品質保證」、「我覺得很棒啊，而且中老年人也能接受」、「為什麼台灣人要唱衰台灣人，我覺得歌真的不錯啊」

▼台南「FIND YOUR TAINANTONE」。（影片取自臉書，如遭刪除請見諒。）