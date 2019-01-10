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白冰冰《來去高雄》引齊柏林作品爭議　阿布電影：以原版完整播出為宜

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▲▼白冰冰自掏腰包，拍「來去高雄」MV。（圖／翻攝自「白冰冰官方影音頻道」Youtube影片）

▲白冰冰自掏腰包，拍「來去高雄」MV。（圖／翻攝自「白冰冰官方影音頻道」Youtube影片）

記者郭家榮／綜合報導

藝人白冰冰受高雄觀光局邀請無償擔任一月的代言人，並自掏腰包拍攝《來去高雄》宣傳MV，9日晚間正式公開後，網友發現影片中許多空拍場景大量引用導演齊柏林2014年發表的「飛閱高雄」片段，且未註明出處引發爭議。高雄市觀光局長潘恆旭今（10）日回應，齊柏林的影片是高雄的公共財，觀光局授權給白冰冰使用，大家要心存感激，應該給讚美跟鼓勵。

齊柏林生前創立的台灣阿布電影公司10日晚間發布聲明表示，《來去高雄》MV中確實使用台灣阿布電影公司在2013年製作的《飛閱高雄》，雖然白冰冰製作的MV並非做為商業用途，當中使用的空拍高雄地景的影像畫面也揭露由「高雄市政府都發局提供」，但為了尊重原創者的創作精神，並符合當初雙方合作的理念，不希望任何人、用任何形式，擷取部分片段播出部分的影像，並且運用在其他的影片或以重製成其他影片，希望爾後《飛閱高雄》的影片仍以原版完整播出為宜。

白冰冰為了拍攝《來去高雄》，獨自包下所有的製作費，不僅自己作詞、台語演唱，將高雄港、西仔灣、月世界、蓮池潭、佛光山、寶來溫泉和愛河等16個觀光景點都詳細列出，甚至把路名編成RAP，藉此宣傳高雄。影片發布後，眼尖的網友發現，MV中許多沒有白冰冰的畫面，大量使用了高雄市府委託導演齊柏林拍攝的《飛閱高雄》紀錄片片段，且未註明出處引發著作權爭議，事後白冰冰官方YouTube頻道也在影片標題後加註「飛閱高雄畫面由高雄市政府都發局提供」。

影片發布至今1日，YouTube上的觀看次數已經超過33萬人次，白冰冰傍晚也在官方臉書上表示，「感謝大家用力的轉發、分享『來去高雄』的MV，影片上傳一個晚上，點閱率就已經破20萬了！更感謝高雄市政府都發局提供齊柏林導演的「飛閱高雄」系列影片豐富了整支MV畫面，讓更多人看到高雄之美。」

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關鍵字：白冰冰,來去高雄,齊柏林,飛閱高雄,台灣阿布電影公司

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