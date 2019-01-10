提醒老媽沒餵狗！他Line狂洗本尊照「表情逐漸母湯」　最後1張太驚悚嚇尿

▲他傳圖提醒老母「狗還沒餵」。（圖／網友陸陸授權引用）

網搜小組／綜合報導

網友陸陸昨天早上匆忙出門，因為來不及餵狗狗吃東西，於是迅速拍下狗狗「爆米花」的模樣，並事後傳訊息提醒母親，眼看老媽未讀未回，他狂傳照片洗版，而且越來越驚悚。網友們看到後面超毛，直呼「媽媽壓力很大」、「好像他永遠對著你笑，笑得你心裡發寒」。

昨天早上10點多，陸陸傳Line想提醒媽媽還沒餵狗，眼看對方沒有馬上已讀訊息，於是手癢連發爆米花站在門前的照片，起初小小一張看不出所以然來，隨著他將照片慢慢放大，爆米花從呆萌的模樣，逐漸變成飢餓的嘴臉，到後來根本驚悚片。

▲表情似乎在說，「老子很餓」。（圖／網友陸陸授權引用）

他在「爆廢公社公開版」分享截圖，引來熱烈回響，網友們紛紛回應，「你媽媽請我通知你，行李已經在門口了，愛拿不拿隨你」、「臭小子不會幫媽媽餵喔！狗都要演恐怖片了」、「越來越哀怨」、「飢餓的寵物」、「我笑慘」。

許多人看到最後，瞬間一股寒意竄出，直呼「最後一張很嚇人欸」、「媽呀！後勁真強」、「最後一張真的很像鬼片WWW」、「哈哈哈，後面好驚悚喔」。另外，他也向《ETtoday新聞雲》記者提到，爆米花年紀不輕，「從國中養到現在已經13年了！」

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▼天啊......瞬間黑化了。（圖／網友陸陸授權引用）