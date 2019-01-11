情侶捷運讓座羞問「妳是胖還是懷孕」　準媽媽爆笑曬最強6月藏肚

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台北市一名懷孕6個月的準媽媽8日在臉書「爆廢公社二館」PO文，當天搭乘捷運遇到一對可愛的情侶，兩人看著她討論了一下，沒想到問出口的第一句竟然是「小姐妳是胖還是懷孕」，得知是孕婦後立起起身讓座，讓她覺得很窩心。

▲原PO大方秀出自己的肚子，讓其他媽媽好羨慕。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO提到，8日搭上捷運後剛好站在一對情侶前方，兩人看了看之後開始交頭接耳，起初還想說是不是發生了什麼事，接著女生突然有些不好意思地開口詢問「小姐，那個……妳是胖還是懷孕」，讓她一聽忍不住哈哈大笑，「怎麼這麼可愛啦！」

更讓原PO覺得暖心的是，當她回答「我是懷孕沒錯」，男生馬上就站起來讓出座位，「有夠可愛的他們～」；至於為何這對情侶會有這樣的反應，她也大方曬出自己的孕肚，雖然已經懷孕6個月，看起來卻相當平坦，「寶貝大小、體重正常。」

▲有些人懷孕腹部隆起的程度會很明顯。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

其他網友看到照片也忍不住驚嘆，「好強！肚子真的很小啊」、「這6個月？我吃個宵夜都比妳大了」、「我第一胎也藏肚，到7個多月才開始看得出來」、「我怎麼看也不覺得胖啊，很美的肚子」。

不過，雖然大部分的媽媽網友都很羨慕原PO的藏肚，但同樣也已升格為人母的「誠寶美人瑜媽咪」曾在《ETtoday新聞雲》投書中提到，太藏肚也不見得好，自己第一胎8個月時，搭大眾運輸都沒有人發現，只能一路站到目的地，不僅自己累，其實也有很多潛在危險，「本來還竊喜自己藏肚，以後不用花太多時間減肥，但是當挺著一顆肚子，站在公車或捷運上即便5分鐘都覺得好累，瞬間好想露出大肚子，希望有人給我個位置啊！」