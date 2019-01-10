才剛鋪水泥！有「人」半夜狂踩…腳印露餡萌翻　他下樓臉青了：很熱鬧嘛

▲才剛鋪好的水泥啊啊啊啊啊！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

鋪水泥的時候，通常都會提醒路人不要踩到，但看到這一幕，讓人不知道該哭還是該笑。一名網友家中鋪水泥，隔天要上班時，他下樓一看「臉都綠了」，因為地上有數不清的腳印痕，讓他直冒OS「昨晚這裡到底是有多熱鬧？」看到照片後，網友紛紛笑噴「你是不是得罪了那隻狗狗」、「還以為是動物腳印的地毯」。

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出好幾張照片，只見一的水泥地上有無數個黑色的小洞，牆角邊邊尤其密集；再仔細一看就發現這些全都是毛孩的腳印，有些地方呈現一條走過路徑痕跡，有的則是不規則的紛亂步伐。

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▲毛孩們昨晚開趴了嗎？（圖／翻攝自爆廢公社）

雖然看不出到底是喵星人還是汪星人，但重點是秒讓原PO看傻眼，「昨晚這裡到底是有多熱鬧，有人可以還原真相嗎？早上上班看到臉都綠了。」

看到貼文後，網友忍不住直呼可愛，「開趴了吧！那牆角的腳印數量不單純」、「昨晚他們在談判」、「根本玩開了的狀態」、「開會、打架、開趴，我笑了」、「看一下附近的浪浪腳是不是灰色的就知道誰是兇手了」、「知道你在鋪水泥～一定要來打卡一下的啊」、「是不是踩下去軟軟的覺得很好玩，就一直踩 」。

▲▼不要在這邊「到此一遊」啊！（圖／翻攝自爆廢公社）

也有許多人建議，就乾脆留著這些印記，「不用重新鋪啦！只要把透明膠或彩色膠填滿腳印中，等於現成的彩繪地板欸」、「就這樣留著吧！很有特色」、「另類裝置藝術」、「買一罐喜歡的油漆顏色，把洞灌滿，當做造型色也不錯摟」、「用透明的膠把這些洞補起來，別有一番風味」、「免費造型設計還不叩謝」。

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▲▼看久了還蠻可愛的，好像可以留著當裝飾 XD（圖／翻攝自爆廢公社）