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變態DIY電死房內　男乳頭聖誕燈泡夾好夾滿　

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▲一名媽媽發現兒子在房內用耶誕燈泡夾住乳頭，自體DIY致死。（圖／取自免費圖庫）

▲一名媽媽發現兒子在房內用耶誕燈泡夾住乳頭，自體DIY致死。（示意圖／取自免費圖庫）

國際中心／綜合報導

許多人都有從事DIY來滿足自己的時候，抒發平日的壓力，又能激發出爽感，但有少部分的人卻追求極度變態手法DIY，其中一名男子因好奇，想追尋另類快感，反倒過度使用，將聖誕樹燈泡直接夾在乳頭上，導致觸電身亡，將原先能製造耶誕氣氛的材料變成殺人凶器。

根據鏡報報導，德國每年約有80人至100人因DIY而死，100萬人中，有一到兩名受害者因「高風險DIY」致死。勃蘭登堡法醫沃斯（Harald Voss）表示，最常見的DIY死因是窒息，人們透過剝奪氧氧來達到高境界的色情窒息；其次就是因電擊製造快感，但不慎觸電全身而死。

自體DIY也不限年齡層，從13歲到79歲的人皆有可能，但男性相較保守的女性，也比較大膽從事。

報導也指出曾經因「高風險DIY」死亡的案例，一名男子將切片乳酪灑滿全身，接著穿上連身褲襪，再穿上雨衣和潛水服，最後拿著塑膠袋蓋在頭上坐在暖爐前，缺氧身亡。另一名媽媽發現兒子在房間內突然猝死，兩個乳頭上還夾著一閃一閃的聖誕燈泡，明顯被電擊而亡。

不過，還有許多自體DIY猝死等案件黑數，死者家屬因羞愧或尷尬而不肯照實透露真正死因，也讓此問題無法被正視。

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關鍵字：自體DIY,死亡,電擊,窒息,快感,Harald Voss

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