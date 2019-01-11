「月經小屋殺人」！尼泊爾母子3人被趕出家門　生火取暖窒息亡

▲尼泊爾月經小屋陋習，月事來潮的女性被迫隔離在環境惡劣的小屋內。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

尼泊爾一名35歲婦女遵循當地習俗，於月經來潮期間遭「流放」至隔離小屋居住，疑似在通風不良的小屋內生火取暖後睡著，結果吸入過多濃煙而窒息死亡；死者除了該婦女外，還包括其2名幼子。

綜合外媒報導，在信奉印度教的尼泊爾，民眾普遍將女性的月經視為不潔之物，因此女性在經期間必須與家人分別，隔離在衛生與安全皆有疑慮的「月經小屋」。這項陋習被稱為「Chhaupadi」，已於2005年被政府明令禁止，但在較保守的偏遠鄉村地區仍屬常見。

當地警方表示，尼泊爾西部巴如拉（Bajura）區的35歲婦女博哈拉（Amba Bohara），8日晚間在一處「月經小屋」中過夜，當時屋內還有她分別12歲及9歲的2名兒子。為了抵擋尼泊爾冬季低溫，3人在屋內生火取暖。

警長巴特（Uddhab Singh Bhat）說，博哈拉的婆婆隔日進入小屋查看時，發現3人已經死亡。雖然仍有待驗屍報告出爐才能確認3人死因，但警方初步研判應該是缺氧導致窒息而死。警方補充說，3人用來保暖的毛毯有多處燒焦痕跡，博哈拉的腿部也有燒燙傷。

事實上，尼泊爾最高法院早已於2005年禁止此一陋習，去年更頒佈法案將其定為刑事犯罪，規定若將月事來潮的女性趕出家門，最高可處3個月徒刑，或罰款3000尼泊爾盧比（約新台幣893元）。

但在偏遠的尼泊爾西部地區，仍有部分地區奉行這項傳統習俗，而被趕至小屋或牛棚的女性，不僅可能因衛生條件不佳導致感染，還有被野生動物攻擊的風險，甚至有可能遭到歹徒性侵。