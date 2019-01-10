影／大衣騎士雨天壓「白色箭頭」8秒被擊落　後車駕駛：自摔也帥帥的

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網搜小組／綜合報導

台北市詹姓網友9日在臉書「爆料公社」PO出一段行車紀錄器，只見一名穿著土色大衣的騎士在雨中行駛，結果就在快要抵達路口時突然自摔。網友們紛紛留言猜測騎士自摔的原因，大部分都認為應該是地上的白色箭頭標線太滑所致，「我也這樣摔過，前煞車點一下就出去了。」

影片中，只見騎士一開始是從畫面右側竄出，車速稍微有些快，接著直直往前衝去，8秒之後突然在路中央打滑摔飛，幸好當時兩旁都沒有其他車輛，他爬起來之後默默將機車牽起再走到路邊，似乎沒有受傷。

▼▲騎士當時的速度比原PO的車速還快，但8秒後就在路中央自摔。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

原PO將這段行車紀錄器影片PO上網並表示，騎士沒有碰到前方的其他機車，「雖然是自摔，也要帥帥的，大家來找肇因。」網友們也留言猜測，大多數都認為應該是地上的白色箭頭標線惹禍，「遇到前面慢車要煞車，雨天地上濕滑加上箭頭標線幾乎零摩擦，所以就仆街了」、「箭頭……我也這樣摔過，要停紅燈時前煞車點一下就出去了」。

不過，也有網友指出，自己認真看了影片大約200次，騎士應該是在壓到標線前就摔倒了；甚至還有不少人搞笑回應，「是風衣風阻太大啦」、「他看到原PO在錄影，就帥到翻車」。

▼最後自己默默把車牽到路邊。

►►►點此看騎士自摔也要很帥的影片。