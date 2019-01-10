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5台計算機彈出《土耳其進行曲》　日網友45秒神手速複製

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

國際中心／綜合報導

日本推特用戶あたりめ（@atarime_400）曾因發表用計算機彈出曲子的影片爆紅，上個月他利用5台計算機彈出莫札特的《土耳其進行曲》，超神手速再次引發熱烈討論。網友們紛紛留言大讚，「這首我連用鋼琴都彈不出來」、「把計算機當鋼琴真的太強了」。

其實，あたりめ的計算機《土耳其進行曲》是在上月22日於推特上公開，只見他在桌上擺著5台計算機，雙手在按鍵上飛快移動，利用每顆按鍵不同的聲音彈出名曲，雖然只有短短45秒，但幾乎完美的表演還是讓網友們覺得很神奇。

彈鋼琴，彈琴。（圖／示意圖／達志影像）

▲網友讚嘆原PO竟然能把計算機彈得像鋼琴一樣。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

粉絲也在PO文底下幽默回覆，「這用的已經不是有聲音的計算機，根本是演奏用的計算機吧」、「這首我連用鋼琴都彈不出來」、「把計算機當鋼琴真的太強了」、「原PO一定有所謂的絕對音感吧」、「簡直是天才」。

但這項「神技」也不是隨隨便便就能練成，あたりめ為了能夠順利彈奏，必須熟練記住每顆按鍵的聲音，同時也要改編樂譜修飾彈不出來的聲音，這才有辦法呈現出影片中的樣子；而他在本月5日推出的新曲，是日本創作歌手米津玄師的《ピースサイン》，PO初至今已累積3.6萬人次按讚、9900多次分享，網路上的討論度同樣很熱烈。

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關鍵字：日本,計算機,日韓風

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