緊抓腳踝「詭異倒掛」背兒！母電梯內急甩45秒　無助淚鬥死神

大陸中心／綜合報導

廣西玉林市日前發生一樁悲劇，一名年僅6歲的小男童在家吃花生時不慎噎住，當場嘴唇發紫、窒息陷入昏厥，母親發現後急忙將孩子一把抱起，送往離家最近的人民醫院搶救；而社區電梯中的監視器畫面也拍下，母親抓著孩子腳踝「倒掛負背」，還不斷狂甩長達45秒，試圖將花生甩出，但最後仍是回天乏術，送醫後宣告不治。

1月3日傍晚18時許，住在玉林容縣城區的小男童在家吃花生，但一時不慎卻遭噎住，小小的花生米卡在氣管處，男童當場就缺氧窒息，渾身癱軟失去意識，嘴唇也迅速發紫。母親見狀後嚇了一大跳，急忙抱起孩子送醫急救，雖然最近的人民醫院離家僅數分鐘的腳程，但最後仍是救不回一條幼小的生命。

▲母親無助地倒掛背著孩子求診，在電梯內不斷甩動試圖將花生排出。（圖／翻攝微博）

監視器畫面拍下，身穿紅色外套的母親匆忙走進電梯中，雙手還抓著孩子的腳踝，將他以「倒掛」方式背在背後，這時男童已經沒有意識，雙手垂軟；在按下電梯後，焦急的媽媽不知如何是好，試著彎腰屈膝蹲下、跳躍抖動、左右甩動，甚至還將孩子抱起拍背，但都沒辦法將那顆致命的花生米排出，整段過程長達45秒，好不容易電梯門開了，媽媽趕緊背著孩子快步跑出，但當孩子到院時早已沒有生命徵象，且瞳孔已經放大，經搶救後仍不治身亡。

醫師指出，事實上如若孩童、患者遭食物噎住，可施以哈姆立克法急救，須一隻腳站在患者雙腿間，將患者身體前傾、口部張開，並以左手握拳，虎口對準患者肚臍往上約2根手指位置，以右手包住左手向內按壓腹部將異物排出。

而這母親搏鬥死神、最悲痛的45秒畫面曝光後，網友也大感心痛，表示「如果這母親懂得哈姆立克法，也許就能避免這個悲劇了」、「天！看得我一身發麻」、「有孩子的人看不了這個，太心疼」、「一看就知道這個媽媽是急得懵了，唉！」、「這個媽媽當時是多麼無助，難過！」